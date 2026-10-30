Luego de tener un freno en su gran inicio de temporada, el Barça busca mantener su primer lugar en la undécima fecha

Barcelona recibe a Alavés para tratar de mantenerse en la cima incluso tras su derrota sufrida ante Real Madrid en El Clásico, pues aún se mantienen a dos puntos de distancia con el cuadro merengue, así que no hay otra opción más que una victoria en el Spotify Camp Nou. Este partido podrá disfrutarse a través de Sky Sports (522 de Izzi).

LaLiga podría cerrarse aún más en dado caso de que el cuadro blaugrana dejara puntos nuevamente en el camino; sin embargo, es una gran oportunidad de mantenerse en la cima del campeonato, pues se podrían o alejar en puntos o solamente mantener su par de unidades de distancia con respecto a su máximo rival.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Barcelona con todo y que ha perdido por primera vez en la temporada durante el Clásico ante Real Madrid, sigue siendo el líder por encima de este mismo equipo, así que necesitan de ganar sea cual sea la manera. En el caso del Alavés, la temporada no ha sido para nada mala, pues en caso de ganar, se quedarían con 15 puntos peleando en el séptimo lugar. muy cerca de competencias internacionales.

Con respecto a sus últimos partidos, el Barça perdió el Clásico ante Real Madrid, pero también viene de perder en Champions League ante PSG 4-2, significando estas dos sus únicas derrotas en lo que va de la campaña. Completando los resultados del mes de octubre, los culés habían goleado en todos esos duelos previos: 2-5 a Real Betis, 1-4 ante Galatasaray y 3-0 ante el Getafe.

Bellingham disputando el balón en el Camp Nou ante el Barcelona | AP

ANtes de enfrentar a Barcelona, los albiazules empataron a un gol ante Málaga, perdieron 2-1 frente a Celta de Vigo y ganaron por el mismo marcador en contra del Atlético de Madrid. el Árbitro central del partido será el señor Adrián Cordero Vega.

¿Dónde ver el juego del cuadro culé?