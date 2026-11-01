Real Madrid golea al Racing de Santander y sigue la cacería del Barcelona en LaLiga

Diomande sigue en plan grande con el Real Madrid y marca otro golazo | AP

Con goles de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande, los Merengues se impusieron 0-3 en El Sardinero

El Real Madrid hizo valer su jerarquía en su visita al Racing de Santander. El conjunto dirigido por José Mourinho resolvió el encuentro desde la primera mitad y se llevó una victoria por 0-3 en El Sardinero, gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande, en un partido que también estuvo marcado por las decisiones arbitrales.

Los visitantes comenzaron con intensidad y encontraron la ventaja desde los primeros minutos. Sin embargo, el primer tanto llegó acompañado de polémica, pues el árbitro José Luis Munuera Montero señaló un penalti sobre Mbappé que provocó los reclamos de los futbolistas locales y de la afición cántabra.

Mbappé abrió el marcador con polémico penalti

La primera gran controversia apareció al minuto 9, cuando Matteo Prati tuvo un contacto con Mbappé dentro del área. El delantero francés cayó y el silbante no dudó en marcar la pena máxima, decisión que generó inconformidad en los jugadores del Racing, quienes consideraron que la acción no era suficiente para señalar penalti.

Dos minutos después, el propio Mbappé tomó el balón y cobró desde los once pasos. Aunque Julen Agirrezabala adivinó la dirección del disparo, la potencia y colocación del remate fueron suficientes para que el francés mandara el balón al fondo de las redes y colocara el 0-1.

Mbappé pone a ganar al Real Madrid con un gol de penal ante el Racing | AP

El Real Madrid aprovechó el desconcierto de los locales y amplió la diferencia al 21. En una transición ofensiva, Arda Güler filtró un pase para Jude Bellingham, quien apareció a velocidad, quedó frente al guardameta y definió con una picada para firmar el segundo tanto madridista.

La exhibición ofensiva del equipo blanco tuvo un capítulo más antes del descanso. Al minuto 36, después de un tiro de esquina, el balón quedó suelto en los linderos del área y Yan Diomande no lo pensó dos veces: conectó una espectacular volea que se incrustó en la escuadra izquierda para poner el 0-3.

Jude Bellingham celebra el 0 a 2 del Real Madrid ante el Racing | AP

Real Madrid bajó el ritmo en el complemento

Para la segunda mitad, el Racing intentó mostrar una cara distinta y adelantó líneas en busca de meterse nuevamente al partido. No obstante, se encontró con un Real Madrid que supo administrar la ventaja y evitó conceder oportunidades claras que pusieran en riesgo el resultado.

La polémica arbitral volvió a aparecer al minuto 71. Tchouaméni intervino para cortar un ataque del Racing y el balón rebotó en su brazo, por lo que Munuera Montero señaló penalti en primera instancia. Sin embargo, después de revisar la jugada en el VAR, el silbante modificó su decisión y anuló la pena máxima.

Real Madrid vs. Racing de Santander | AP