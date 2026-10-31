Los Blues se impusieron 2-0 y se metieron en el Top 5 de la Premier League

Empiezan los mejores momentos de la Premier League. En el arranque de la Jornada 9 de la mejor liga del mundo, el conjunto del Chelsea de Xabi Alonso se impuso 2-0 en Stamford Bridge al Manchester United de Michael Carrick, reflejando el momento de ambas escuadras.

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Primer tiempo para nadie

Las acciones del futbol inglés arrancaron muy temprano en Latinoamérica con el encuentro entre los blues y Red Devils, desde el corazón de Londres, Stamford Bridge. Los pupilos del técnico español hicieron valer su localía y adoptando poco a poco el estilo de su técnico se hicieron de la pelota desde el comienzo.

Chelsea celebrando un gol ante Manchester United en Premier League | AP

Para fortuna del equipo del United, el balón no quiso colarse en los intentos del Chelsea por irse al frente, además de un par de buenas intervenciones de Senne Lammens que mandaron el primer tiempo en un cero a cero.

Del mismo modo, la primera mitad mostró el reflejo de la actualidad de cada equipo: un proyecto que arranca y empezó a tomar forma como el del Chelsea, contra un proyecto que tras muchos años de mala gestión deportiva sigue sin pies ni cabeza como lo es el Manchester United.

Chelsea vs Manchester United en Premier League | AP

Chelsea en el Top 5 de la Premier

Aunque el mejor futbol se hizo esperar, finalmente en la segunda mitad todo se terminó. El conjunto londinense hizo valer su casa y tras una larga posesión y varios intentos lograron romper el cero gracias a Morgan Rogers.

El atacante británico apareció a los 50 minutos del partido, gracias a una gran jugada de Romeo Lavia, quien tras recuperar el balón en medio campo sirvió para Rodgers, el cual se metió hasta el área chica y frente a Lammens no se achicó, picando la esférica y colando el 1-0.

La segunda anotación no se hizo esperar mucho, pues solo 10 minutos después una falta dentro del área terminó por sancionarse en penal. Cole Palmer fue el encargado de cobrar desde los 11 pasos, cobro que se terminó convirtiendo en el segundo y último gol de la noche.

Con este resultado, Chelsea se metió en el cuarto lugar de la Premier League, sólo por debajo del b, Manchester City y Brighton. Por su parte, el United cayó hasta la posición 16 del campeonato, rozando puestos de descenso y sumando únicamente siete puntos.