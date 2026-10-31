El Comité Técnico de Árbitros implementará una fase piloto para que los silbantes expliquen sus decisiones ante los medios de comunicación

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de España anunció una modificación en sus protocolos de comunicación, pues a partir de esta jornada los árbitros de Primera División podrán ofrecer entrevistas al finalizar los partidos de LaLiga, una medida que busca dar mayor transparencia a las decisiones tomadas durante los encuentros.

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La decisión fue comunicada este jueves por Fran Soto, presidente del CTA, al colectivo arbitral y comenzará con una fase piloto durante el fin de semana. En esta primera etapa, solamente dos encuentros del campeonato español contarán con declaraciones de los silbantes, antes de evaluar una posible implementación en el resto de la temporada.

Mbappé en celebración con Real Madrid | AP

¿Cómo funcionarán las entrevistas a los árbitros de LaLiga?

El nuevo formato permitirá que los árbitros comparezcan ante los micrófonos de las televisoras que cuentan con los derechos de transmisión de LaLiga, inmediatamente después del silbatazo final. Las intervenciones se realizarán a pie de campo mediante entrevistas breves, conocidas como flash interviews, similares a las que ya se llevan a cabo antes de los encuentros.

Durante estas apariciones, los colegiados tendrán la oportunidad de explicar algunas de las decisiones arbitrales tomadas durante los 90 minutos, particularmente aquellas jugadas que hayan generado controversia. La intención del organismo es establecer un canal de comunicación directo con los espectadores y ofrecer mayor claridad sobre los criterios utilizados por los jueces.

La iniciativa representa un cambio en la relación entre los árbitros y los medios de comunicación, debido a que tradicionalmente los silbantes españoles no realizan declaraciones públicas inmediatamente después de dirigir un encuentro. Con esta modificación, el CTA pretende acercar su trabajo a los aficionados y facilitar la comprensión de las decisiones que influyen en el desarrollo de los partidos.

Javier Iglesias, arbitro de LaLiga | CAPTURA DE PANTALLA

¿Por qué los árbitros de España comenzarán a hablar después de los partidos?

Uno de los principales objetivos del Comité Técnico de Árbitros es humanizar la figura de los colegiados y mejorar la comunicación con los aficionados. El organismo considera que permitir explicaciones directas puede contribuir a comprender mejor la aplicación del reglamento y los criterios arbitrales utilizados en situaciones específicas.

La implementación será gradual, por lo que las autoridades arbitrales analizarán los resultados de las primeras entrevistas antes de determinar si el mecanismo puede extenderse a todos los encuentros de Primera División. Durante esta etapa se evaluará el funcionamiento del formato y su integración a las transmisiones televisivas.