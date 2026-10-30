Harry Kane con su trofeo del Balón de Oro | AP

La clasificación final del galardón reveló que el delantero del Bayern Múnich superó por un estrecho margen al francés

La elección del Balón de Oro 2026 estuvo mucho más cerrada de lo que parecía. Después de que Harry Kane se consagrara como el ganador del prestigioso reconocimiento individual, se dieron a conocer las votaciones del jurado internacional y quedó al descubierto la diferencia que lo separó de Kylian Mbappé: solamente 28 puntos.

De acuerdo con los resultados publicados por L'Équipe y France Football, el delantero inglés del Bayern Múnich acumuló 1,055 unidades, mientras que el atacante del Real Madrid consiguió 1,027. Una diferencia mínima que definió al ganador de una de las distinciones más importantes del futbol mundial.

En el tercer lugar apareció Lamine Yamal, con 881 puntos, seguido por Rodri, quien obtuvo 726. Por su parte, Lionel Messi se ubicó en la quinta posición con 612 unidades, mientras que el mexicano Julián Quiñones consiguió cuatro puntos y finalizó en el puesto 28.

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¿Cómo quedó la clasificación final del Balón de Oro 2026?

La publicación de los resultados permitió conocer cómo se distribuyeron los votos entre los 30 nominados. Además de la cerrada disputa entre Kane y Mbappé, destacó la presencia de varios futbolistas del París Saint-Germain y el regreso de Lionel Messi a los primeros puestos de la clasificación.

Esta fue la clasificación final del Balón de Oro 2026:

Posición Futbolista Puntos 1 Harry Kane 1,055 2 Kylian Mbappé 1,027 3 Lamine Yamal 881 4 Rodri 726 5 Lionel Messi 612 6 Khvicha Kvaratskhelia 541 7 Ousmane Dembélé 418 8 Erling Haaland 378 9 Michael Olise 296 10 Fabián Ruiz 201 11 Jude Bellingham 107 12 Pau Cubarsí 101 13 Achraf Hakimi 65 14 Vitinha 59 15 Declan Rice 57 16 Ferran Torres 44 17 Vinícius Jr. 26 18 Marc Cucurella 16 19 João Neves 15 20 Willian Pacho 12 21 Gabriel 11 22 Lautaro Martínez 11 23 Nuno Mendes 8 24 Luis Díaz 8 25 Marquinhos 7 26 Dayot Upamecano 5 27 Bruno Fernandes 5 28 Julián Quiñones 4 29 Sadio Mané 2 29 William Saliba 2

Ronaldo entrega a Harry Kane el Balón de Oro | AP

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro?

El reconocimiento que entrega France Football se define mediante un jurado internacional integrado por periodistas especializados. En la categoría varonil participa un representante de cada uno de los 100 países mejor posicionados en el ranking FIFA, de acuerdo con los criterios establecidos para la elección.

Cada periodista debe seleccionar a diez futbolistas de una lista de 30 nominados y ordenarlos según sus méritos. El sistema otorga 15 puntos al primer lugar, 12 al segundo, 10 al tercero y continúa con ocho, siete, cinco, cuatro, tres, dos y un punto para completar la votación.

El jugador que acumula la mayor cantidad de unidades se convierte en el ganador del Balón de Oro. En caso de empate, se toma en cuenta primero el número de votos recibidos para el primer puesto; si la igualdad continúa, se consideran los votos para el segundo lugar y así sucesivamente.