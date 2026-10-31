Carlos Vela invita a Guillermo Ochoa al LAFC y desata rumores sobre una reunión de leyendas mexicanas

Los exseleccionados mexicanos protagonizaron un video en redes sociales que anticipa una visita del exportero

Carlos Vela y Guillermo Ochoa volvieron a llamar la atención de los aficionados mexicanos después de protagonizar una publicación de Los Angeles FC (LAFC) en redes sociales. El conjunto de la MLS compartió un video en el que ambos exfutbolistas intercambiaron mensajes para acordar una reunión en el BMO Stadium, ahora que los dos se encuentran retirados del futbol profesional.

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La publicación estuvo acompañada por la frase "Dos Leyendas. Una invitación. Bienvenido al Retiro", con la que el equipo angelino anticipó un encuentro entre dos de los futbolistas mexicanos más reconocidos de las últimas décadas. Aunque el club no reveló el motivo de la invitación, el contenido generó expectativas sobre una posible aparición conjunta de ambos frente a los aficionados.

¿Qué le dijo Carlos Vela a Guillermo Ochoa en el video de LAFC?

En el material difundido por el conjunto estadounidense, Carlos Vela apareció sobre el césped del BMO Stadium mientras simulaba una conversación por mensajes con Guillermo Ochoa. El exdelantero aprovechó el retiro del guardameta para invitarlo a visitar el estadio, en un intercambio que hizo referencia a la relación que mantienen desde su etapa como seleccionados nacionales.

"Ahora que ya te retiraste, ¡cáele a la casa, hermano!", escribió Vela, a lo que Ochoa respondió: "¿Me tuve que retirar para que me invitaras?". El exatacante contestó con la dirección del estadio: "¡Tú nomás cáele! 3939 S Figueroa Street", mientras que el exportero cerró la conversación con un "¡Sale, ahí nos vemos!".

La interacción reunió de manera virtual a dos jugadores que compartieron distintas etapas con la Selección Mexicana y desarrollaron buena parte de sus carreras en el extranjero. Vela se convirtió en uno de los principales referentes de LAFC durante su paso por la MLS, mientras que Ochoa construyó una trayectoria internacional marcada por su participación en distintas Copas del Mundo.

Memo Ochos durante su reconocimiento en el Estadio Banorte | MEXSPORT

¿Por qué Guillermo Ochoa visitará a Carlos Vela en Los Angeles FC?

Hasta el momento, LAFC no ha confirmado cuál será el motivo de la visita de Guillermo Ochoa al BMO Stadium. La publicación abrió la posibilidad de que el conjunto angelino prepare alguna actividad especial para reconocer la trayectoria de ambos futbolistas, aunque no existe un anuncio oficial sobre un homenaje o una ceremonia.

Otra de las posibilidades que surgieron alrededor del video fue una eventual colaboración de los exjugadores con la institución, incluso dentro de su estructura deportiva. Sin embargo, no se ha comunicado ninguna incorporación de Vela u Ochoa al cuerpo técnico, por lo que estas versiones permanecen en el terreno de la especulación.