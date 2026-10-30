Isaac del Toro y Guillermo Ochoa encabezan a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026

El Gobierno Mexicano reconoció la trayectoria de distintos atletas aztecas

El Gobierno de México dio a conocer a los condecorados con el Premio Nacional de Deportes 2026, la máxima distinción otorgada por el Estado a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Conade para reconocer la excelencia atlética y trayectoria deportiva del país.

Del Toro y Ochoa los más destacados

El ciclista Isaac del Toro, es quizá el atleta más reconocido en la lista, especialmente por su desempeño individual y colectivo en la temporada. El mexicano volvió a consagrarse con el galardón por segundo año consecutivo tras haberlo ganado en 2025. El ‘Torito’ selló una temporada histórica en las carreteras europeas al subirse al podio en el tercer puesto del Tour de Francia, competencia donde además conquistó el codiciado maillot blanco que lo acreditó como el mejor ciclista joven de la clasificación.

Por su parte, el reconocimiento a la Trayectoria Deportiva fue para el legendario arquero Guillermo Ochoa, quien puso fin a su carrera profesional tras disputar su cuarta Copa del Mundo y aparecer en su sexta convocatoria al torneo este 2026. En este mismo rubro también fue condecorada la destacada paranadadora Doramitzi González.

Isaac del Toro en la prueba individual contratiempo en el Campeonato Mundial de Ciclismo | AP

En la modalidad de deporte no profesional, los honores correspondieron a la remera Kenia Lechuga, a la ciclista Yareli Salazar y al especialista en salto de altura Erick Portillo.

Lista completa de ganadores del PND 2026:

Isaac del Toro (Ciclismo)

Kenia Lechuga (Remo)

Yareli Salazar (Ciclismo)

Erick Portillo (Atletismo - Salto de altura)

Trayectoria Deportiva:

Guillermo Ochoa (Fútbol)

Doramitzi González (Paranatación)

Entrenadores

María del Rosario Espinoza (Parataekwondo)

Edmundo Porfirio Alpízar Basurto (Ciclismo)

Juez-Árbitro

Paulina Elizabeth González Hernández (Judo)

Fomento y Protección Deportiva

Fucho para Ciegos

Kenia Lechuga, atleta mexicana | MEXSPORT

¿Qué significa ganar este galardón?

De acuerdo con las bases de la convocatoria emitida por la SEP, el galardón incluye una medalla de oro ley de 0.900, una roseta conmemorativa y un estímulo económico de 796,005.00 pesos mexicanos.