Santiago Moreno, otro prospecto mexicano que apunta a Europa para seguir los pasos de Isaac del Toro

Santiago Moreno durante una competencia en el Gran Premio DMT-ALE’ | tacho_moreeno

Con apenas 18 años ‘Tacho’ Moreno se prepara para integrarse a un equipo europeo que le permita entrar a la elite del ciclismo mundial

Santiago ‘Tacho’ Moreno apenas lleva seis años en el ciclismo y ya se perfila como uno de los jóvenes mexicanos a seguir en el panorama internacional; su talento lo llevó a destacar en el AR Monex Pro Cycling Team y ahora se prepara para dar un nuevo paso en su carrera.

El ciclista de 18 años confirmó en charla con RÉCORD que ya tiene definido su próximo destino, aunque el nombre de su nuevo equipo todavía se mantiene bajo reserva.

¿Qué dijo Santiago Moreno sobre su nuevo equipo en Europa?

Se trata de una escuadra europea del WorldTour, aunque su rol será el de pedalear en la escuadra de desarrollo para continuar con la ilusión de acercarse a la élite de este deporte.

Santiago Moreno es otro prospecto mexicano del ciclismo | tacho_moreeno

“Te podría adelantar que es un equipo europeo de WorldTour, ahorita vamos a estar en el equipo de desarrollo. Estamos muy contentos, tomamos una buena decisión con ese equipo. Es cuestión de disfrutarlo y de apoyarlo”, compartió.

Tacho Moreno ve un futuro prometedor para el ciclismo mexicano

Aunque su llegada a un equipo europeo representa un avance importante, Moreno ya conoce las exigencias del ciclismo en el Viejo Continente, donde ha disputado distintas competencias.

“Estamos muy emocionados, muy entusiasmados por lo que se viene el siguiente año, y pues también ya con esa hambre de coronar la experiencia”, expresó ‘Tacho’, quien todavía trabaja en la definición de su calendario para 2027.

Por ahora, el único compromiso que tiene confirmado es el Campeonato Nacional en México, mientras espera charlar con su nuevo equipo para formarán todo lo que será su agenda.

Isaac del Toro, la inspiración de una nueva generación

Tacho Morreno seguirá próximamente su carrera en Europa | tacho_moreeno

En ese crecimiento, Isaac del Toro ocupa un lugar especial para Moreno. Los resultados del ciclista mexicano en la élite internacional se han convertido en una referencia para quienes buscan abrirse camino en el máximo nivel.

“Isaac es una inspiración para todos los ciclistas mexicanos, es una persona que está dentro de los mejores del mundo y sin duda tiene un futuro muy prometedor. No es casualidad lo que está haciendo y eso nos pone orgullosos como mexicanos; allá (Europa) es un oponente muy fuerte”, señaló.

Isaac del Toro ha cambiado la percepción del ciclista mexicano en Europa

Isaac del Toro, ganador de la Vuelta a Alemania 2026 | AFP

Sobre el momento que vive el ciclismo mexicano, Moreno considera que los resultados recientes han cambiado la percepción internacional y han permitido que los corredores tricolores sean vistos de otra manera.