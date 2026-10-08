Isaac del Toro durante la prueba contrarreloj del prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 | AFP

El mexicano concluyó en la posición 82 del Gran Piemonte

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, no logró revalidar el título del año pasado en el Gran Piemonte, tras completar la prueba en 4 horas, 7 minutos y 41 segundos. El deportista bajacaliforniano cruzó la línea de meta en el lugar 82, a un minuto y 22 segundos de la cabeza de carrera.

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Durante el desarrollo de la prueba clásica italiana, Del Toro se mantuvo resguardado en el pelotón principal durante la mayor parte del trayecto. A falta de 18 kilómetros para el cierre, el mexicano lanzó un ataque ofensivo junto al neozelandés Finn Fisher-Black con la intención de marchar en solitario hacia la meta.

Sin embargo, el grupo perseguidor neutralizó la fuga cuando apenas restaban 1.4 kilómetros para el final, lo que provocó que el tramo definitivo mermara las posiciones del tricolor.

Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo | AP

Previo al arranque de la competición, el ciclista reportó resentir efectos del desfase horario (jet lag), así como ligeras molestias en una de sus rodillas.

El triunfo de la edición se lo adjudicó el francés Dorian Godon de Netcompany Ineos, seguido por el danés Anthon Charmig de Uno-X Mobility y el italiano Alberto Bettiol de XDS Astana Team, quienes detuvieron el cronómetro en 4 horas, 6 minutos y 19 segundos.

Isaac del Toro tras ganar el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 | AFP