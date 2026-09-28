El ciclista mexicano no ha recriminado nada de lo que se presentó en esta competencia

Sin duda, uno de los atletas mexicanos más condecorados y más queridos por la afición en el tiempo reciente es Isaac del Toro, quien a lo largo del 2025 tuvo una muy buena cantidad de logros; sin embargo, este 2026 ha sido de altos y bajos.

Lo más reciente para el 'Torito', es el quinto puesto en el Mundial de Ciclismo, el cual le ha traído muchas emociones demasiado evidentes, además de algunas palabras con las cuales quiere llegar al público mexicano que lo ha seguido durante el lapso más reciente de su carrera.

Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo | AP

Palabras del 'Torito'

Del Toro fue claro con el objetivo pese a que no se ha cumplido en esta ocasión, quiere que México siga siendo un rival incómodo en cualquier plaza que les toque ser los visitantes, así como pudo haber sido en este Mundial de Ciclismo.

Dimos otro avance en las ambiciones y la mentalidad que queremos. Hoy se vio que van a batallar con nosotros más el próximo año; es increíble todo el apoyo que estamos teniendo, no se merecían más que el arcoiris, todos los equipos estuvieron latentes, se noto que veníamos a ganar, no me quedo con nada

Isaac del Toro tras ganar el prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 | AFP

Isaac del Toro se queda a un segundo del podio en el Mundial de Ciclismo

Isaac del Toro volvió a demostrar que puede competir de tú a tú con la élite internacional. El ciclista mexicano terminó en el quinto puesto del Campeonato Mundial de Ciclismo 2026, después de mantenerse en la pelea por el podio hasta los kilómetros finales y quedarse a apenas un segundo del tercer lugar.

El bajacaliforniano logró recuperarse después de perder terreno a unos 25 kilómetros de la meta y superó a nombres como Matteo Jorgenson, Tom Pidcock y Mads Pedersen. Sin embargo, no le alcanzó para rebasar a Mathieu Van der Poel, quien terminó tercero, mientras que Quinn Simmons se quedó con la cuarta posición por apenas unas décimas.

Isaac del Toro, ciclista del UAE Team Emirates-XRG | AP