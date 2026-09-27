Isaac del Toro en la prueba individual contratiempo en el Campeonato Mundial de Ciclismo | AP

El esfuerzo del mexicano no fue suficiente y se quedó a un segundo del tercer puesto

Un segundo separó a Isaac del Toro del podio este domingo en el cierre del Campeonato Mundial de Ciclismo 2026. El mexicano se esforzó hasta el final en la carrera, pero no pudo reducir la diferencia con Mathieu Van der Poel, que finalizó tercero, y el mexicano tuvo que conformarse con el quinto puesto, con Quinn Simons cuarto apenas por unas décimas.

A pesar del resultado de 'Torito', fue una jornada positiva para UAE Team Emirtaes XRG, que se impuso gracias al estadounidense Brandon McNulty, quien se quedó con la corona con 14 segundos por delante del mexicano. El australiano Matthews Michael completó el podio en el segundo lugar.

Brandon McNulty, ganador del Mundial de Ciclismo 2026 | AP

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo?

Tras quedar sexto en la prueba contrarreloj la semana pasada en Montreal, Del Toro trató de trascender este domingo en la carrera de ruta. En la misma, si bien no llegó hasta el podio, sí mejoró dos lugares respecto al mundial pasado, Ruanda 2025.

Sin Tadej Pogacar, la carrera fue una batalla emocionante que no solo contó con los tres ciclistas que subieron al podio, sino también con competidores como Paul Seixas y Remco Evenepoel. Todos ofrecieron un espectáculo digno de la élite ciclista hasta el final. Fue a falta de tres vueltas que McNulty tomó el liderato para no soltarlo más.

En cuanto a 'Torito', a 25 kilómetros del final empezó a alejarse, pero logró recuperarse para mantenerse en la pelea por el podio. Casi lo logró tras superar a Matteo Jorgenson, Tom Pidcock y Mads Pedersen, aunque el esfuerzo no le alcanzó para dejar atrás a Van der Poel, ganador en 2023, y a Matthews.

Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo | AP

¿Cuándo y dónde competirá de nuevo Isaac del Toro?

De momento está previsto que el de Baja California compita el próximo octubre en el Giro de Lombardía, conocida como 'La clásica de las hojas muertas'. Se trata de uno de los cinco monumentos del ciclismo, junto con la Milán-San Remo, el Tour de Flandes, la París-Roubaix y la Lieja-Bastoña-Lieja.

Será la segunda participación de Isaac en esta prueba en territorio italiano, en la cual finalizó en el quinto puesto en 2025, su mejor resultado en un monumento hasta ahora. Para este año, la competencia está programada para celebrarse el sábado 10 de octubre, por lo que se espera que en próximos días UAE Team Emirates confirme la participación de Del Toro.