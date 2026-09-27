VIDEO: Isaac del Toro llora inconsolablemente tras cruzar la meta en el Mundial de Ciclismo

Isaac del Toro rompiendo en llanto tras Mundial de Ciclismo | CAPTURA DE PANTALLA

El mexicano culminó la competición en el quinto puesto

Isaac del Toro dejó una de las imágenes más emotivas tras cruzar la línea de meta en el Campeonato Mundial de Ruta, el mexicano terminó en el quinto puesto; pero, con un llanto inconsolable de espaldas a las vallas.

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¿Qué sucedió con Isaac del Toro?

Torito simplemente se sentó, dobló las rodillas y puso su rostro en su antebrazo para desahogar todo el sentimiento encontrado tras seis largas horas de competencia en donde buscaba una medalla para México.

El mexicano se esforzó y dejó todo sobre la pista hasta el final de la carrera, el ciclista no pudo reducir la diferencia con Mathieu Van der Poel, que finalizó tercero, y el mexicano tuvo que conformarse con el quinto puesto.

Isaac del Toro en la prueba individual contratiempo en el Campeonato Mundial de Ciclismo | AP

La tristeza de Isaac del Toro se vio reflejado ante los ojos del público, pese a todo UAE Team Emirtaes XRG terminó liderando gracias al estadounidense Brandon McNulty, quien se quedó con la corona con 14 segundos por delante del mexicano.

El australiano Matthews Michael se quedó en el segundo lugar para que en el tercer puesto apareciera el neerlandés Mathieu Van der Poel que alcanzó a subirse al podio en Montreal.

Más abajó se afianzó el también estadounidense Quinn Simmons para dejar al oriundo de Ensenada, Baja California en el top cinco cerrando con un tiempo de 6:17:18 en una jornada que logró rescatar puestos.

Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo | AP

¿Qué dijo Isaac del Toro?

Tras la competencia Isaac del Toro resaltó su agridulce cierre en Canadá ante el objetivo que era conquistar la carrera: "No se me decía nada más que el arcoíris, a eso veníamos, esa era la mentalidad nada más", destacó para ESPN.