José Emilio Rodríguez, la nueva apuesta mexicana del UAE Team Emirates; así se ganó un lugar junto a Isaac del Toro

En charla con RÉCORD el ciclista de 18 años, reveló cómo llamó la atención de los equipos europeos y habló de su relación con Isaac del Toro

José Emilio Rodríguez comienza a abrirse camino en el ciclismo europeo con una oportunidad que puede marcar su carrera. El mexicano formará parte del UAE Team Emirates Gen Z a partir de 2027, una estructura de desarrollo vinculada al equipo donde compite Isaac del Toro.

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Aunque todavía estará en una categoría de formación, su llegada al conjunto emiratí representa un paso importante para su crecimiento. El joven ciclista inició en el ciclismo de montaña y posteriormente se abrió camino en la ruta.

“Estoy contento por esta gran noticia que se dio para mí. Estoy bastante motivado por mi siguiente año, como primer año de profesional. Tengo muchas nuevas experiencias y estoy contento por la noticia”, expresó Rodríguez en entrevista con RÉCORD.

El Campeonato Nacional que puso a José Emilio Rodríguez en el radar europeo

José Emilio Rodríguez en plena competencia de ciclismo | emiliordd_

El punto de partida para atraer las miradas llegó a principios de este año, durante el Campeonato Nacional celebrado en Ensenada, Baja California. Ahí, Rodríguez consiguió el cuarto lugar general y el primer puesto de la categoría junior en la contrarreloj, prueba donde se siente especialmente cómodo.

“Yo creo que muchos equipos y scouts se fijaron en mí luego del Campeonato Nacional, donde hice una muy buena contrarreloj. Esta prueba me gusta bastante; conseguí un cuarto lugar general y primer lugar junior. Desde ahí se empezaron a fijar mucho en mi forma de correr”, relató el colimense.

El mexicano reveló que tuvo opciones para incorporarse a proyectos como Red Bull y UAE Team Emirates, pero encontró en la segunda, las condiciones que buscaba para continuar su desarrollo.

La posibilidad de entrenar con especialistas, contar con buen material y convivir con ciclistas de alto nivel fueron factores importantes para tomar la decisión.

José Emilio Rodríguez buscará seguir los pasos de Isaac del Toro | emiliordd_

“Ese equipo me va a traer muy buenas cosas, la oportunidad de estar corriendo otro año en Europa, material, muy buenos entrenadores. Ha sido uno de los mejores equipos desde hace dos años, catalogado por la UCI. Yo creo que algo muy bueno viene para mí y para todos”, señaló.

Isaac del Toro, un amigo que aconseja a la nueva generación del ciclismo mexicano

La llegada al UAE también le permitirá compartir entorno con Isaac del Toro, una de las figuras mexicanas que ha ganado protagonismo en el ciclismo internacional. Rodríguez explicó que su relación comenzó a estrecharse después del Campeonato Nacional y que, con el tiempo, el bajacaliforniano se convirtió en un amigo que le comparte consejos para afrontar su carrera.

Isaac del Toro en la prueba individual contratiempo en el Campeonato Mundial de Ciclismo | AP

“Sí, yo creo que justo después del Campeonato Nacional empezamos a tener un poco de relación. Ahorita es un buen amigo. Isaac me ha dicho que disfrute mucho las cosas, que siga trabajando y que justo las cosas van a llegar mientras siga trabajando”, compartió.