El pedalista de 18 años fichó con el UAE Team Emirates Gen Z, un equipo de desarrollo

El ciclismo mexicano continúa abriéndose paso en la élite internacional. Tras el éxito que ha tenido Isaac del Toro en los últimos dos años, México sigue buscando otros ciclistas para que lo acompañen en el futuro. Hoy parece que José Emilio Rodríguez, sigue los pasos del Torito al haber sido anunciado como nuevo integrante del UAE Team Emirates Gen Z.

Conocido popularmente como 'Choche', el pedalista oriundo de Colima, se integró a la estructura del conjunto emiratí. Rodríguez forma parte de una nueva camada de jóvenes talentos fichados por el equipo para nutrir su categoría Sub-23, compartiendo generación con el francés Simon Defrance, el checo Václav Ježek, el italiano Riccardo Lorello y el español Luca Martinez.

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La trayectoria de 'Choche'

De acuerdo con reportes, la relación de Rodríguez con la bicicleta comenzó a los cinco años en su natal Colima. En sus inicios se decantó por el ciclismo de montaña (MTB), sin embargo, a los 15 años decidió probar suerte en la bicicleta de la ruta.

Su progresión lo llevó a ingresar al proyecto formativo 'Semillero Venados' de AR Monex, una estructura mexicana radicada en Europa que sirve de trampolín hacia el profesionalismo.

José Emilio Rodríguez, ciclista mexicano| INSTAGRAM @emiliordd_

Quiere seguir brillando

Para la campaña 2025, 'Choche' se integró de lleno a la plantilla júnior de AR Monex en Europa. Poco después se coronó campeón nacional de ruta en México y alzó los brazos en Italia al adjudicarse la 24.ª edición del Gran Premio Adalberto Gabrielloni. Su consistencia en el pelotón europeo se reafirmó con segundos puestos en la West Bohemia y en el Trofeo Emozione, resultados que encendieron el radar de los ojeadores del UAE Team Emirates.

El rendimiento del colimense se mantuvo al alza en 2026. Además de conquistar el Campeonato Nacional de contrarreloj y sumar múltiples presencias entre los diez mejores en diversos compromisos internacionales, Rodríguez se ganó la convocatoria para representar a la selección de México en el Campeonato Mundial Júnior de Montreal.

Con la mira puesta en convertirse en uno de los grandes referentes del ciclismo nacional, José Emilio Rodríguez dará en 2027 el salto a la categoría Sub-23 dentro de la división Gen Z, el último peldaño antes de aspirar a una plaza en el WorldTour.