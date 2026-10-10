Isaac del Toro se queda corto en Il Lombardia al terminar en el puesto 28

Isaac del Toro durante la prueba contrarreloj del prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 | AFP

Pese al resultado, el bajacaliforniano cierra un 2026 con grandes conquistas, incluido un podio en el Tour de Francia

Isaac del Toro concluyó en la posición 28 de Il Lombardia 2026, después de perder contacto con el grupo de favoritos durante los ascensos decisivos de la carrera. El mexicano del UAE Team Emirates cruzó la meta en Como a cuatro minutos y 59 segundos del vencedor.

Podría interesarte Otros Deportes Isaac del Toro destaca el trabajo mexicano pese a no haber entrado al podio del Mundial de Ciclismo

Paul Seixas conquista Il Lombardia y rompe récord

El francés Paul Seixas se llevó la victoria tras completar el recorrido de 239 kilómetros en cinco horas, 49 minutos y 28 segundos.

Con apenas 20 años y 16 días, se convirtió en el ganador más joven en la historia de esta clásica, luego de lanzar un ataque decisivo en la subida al Civiglio.

El podio lo completaron el español Enric Mas, a 48 segundos, y el italiano Giulio Ciccone, a un minuto y cinco segundos. Del Toro, quien había terminado quinto en la edición de 2025, no logró repetir aquella actuación en una prueba que reunió a varios de los mejores escaladores del pelotón internacional.

Isaac del Toro en el podio del prólogo de la Vuelta a Alemania 2026 | AFP

Un 2026 histórico para Isaac del Toro

El resultado en Italia contrasta con una temporada sobresaliente para el mexicano, que se consolidó entre las figuras del ciclismo mundial. Entre sus logros más importantes destaca el podio en el Tour de Francia, además de su triunfo en la Vuelta a Alemania y la victoria en el Gran Premio de Montreal.

Del Toro también representó a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, donde terminó quinto en la prueba de ruta, antes de afrontar el cierre de la campaña europea.

Isaac del Toro en el Tour de France 2026 | MEXSPORT