Eslovaquia recurrirá a su masajista para competir en el Mundial de Ciclismo

Vladimir Kovacik, integrante del staff eslovaco, participará en la prueba de ruta tras las bajas que dejaron a su país sin sus ciclistas inicialmente contemplados

Eslovaquia encontró una solución poco habitual para asegurar su participación en la prueba de ruta masculina del Mundial de Ciclismo en Montreal. Vladimir Kovacik, masajista de la delegación y exciclista, será el encargado de representar al país después de las bajas de los corredores que originalmente estaban contemplados.

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La selección eslovaca disponía de cuatro plazas para el Campeonato Mundial de Ciclismo, pero su convocatoria sufrió varios cambios. Lukas Kubis quedó fuera por problemas relacionados con su equipo, mientras que Matthias Schwarzbacher y Martin Svrcek causaron baja por lesión. En la rama femenina, Nora Jencusova tampoco participó en su competencia.

Vladimir Kovacik, ciclista eslovaco | @almaplustv

¿Por qué el masajista de Eslovaquia correrá el Mundial de Ciclismo?

Ante este escenario, Eslovaquia recurrió a Kovacik, de 28 años, quien cuenta con licencia para competir y podrá tomar la salida en la prueba de ruta. Su presencia permitirá al país mantener participación en la categoría élite, independientemente del resultado que consiga durante la carrera.

La decisión está relacionada con la necesidad de evitar una ausencia total en la competencia, situación que podría afectar a Eslovaquia en el sistema de clasificación de cara a futuras competencias internacionales. Con el ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en marcha, la federación eslovaca busca proteger sus posibilidades de obtener plazas para las próximas citas.

Kovacik, sin embargo, llegará al Mundial con una situación completamente distinta a la del resto de los competidores. El actual masajista de la selección tuvo experiencia como ciclista entre 2014 y 2017, pero no disputa una carrera de élite desde hace nueve años, por lo que regresará al pelotón internacional en un escenario de máxima exigencia.

Isaac del Toro en la prueba individual contratiempo en el Campeonato Mundial de Ciclismo | AP

Eslovaquia busca proteger su camino rumbo a Los Ángeles 2028

La presencia de Kovacik permitirá a Eslovaquia evitar quedarse sin representante en la prueba masculina y las consecuencias que una ausencia podría tener para su clasificación internacional. La prioridad de la delegación será cumplir con la participación y mantener su posición de cara a los procesos clasificatorios posteriores.

El caso adquiere mayor relevancia por la tradición que tiene Eslovaquia dentro del ciclismo internacional. El país vivió uno de sus mejores periodos gracias a Peter Sagan, quien conquistó tres campeonatos mundiales consecutivos en la prueba de ruta entre 2015 y 2017, una marca inédita en la historia de la competencia.