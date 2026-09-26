Colin Simmons ha tenido un partido brillante en defensiva, pero mostró una actitud antideportiva

El futbol americano está de vuelta, pero no solo en los emparrillados de la NFL, sino que también en los programas colegiales de la National Collegiate Athletic Association (NCAA). Uno de los equipos que generó una expectativa descomunal antes del inicio de la temporada fueron los Texas Longhorns, por la presencia de Archie Manning como su mariscal de campo. Sin embargo, la defensiva de los Cuernos Largos cuenta con otra futura superestrella, Colin Simmons.

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En el cuarto partido de la temporada para los Longhorns, el programa liderado por Manning se está enfrentando a los Tennessee Volunteers. En dicho encuentro, la presencia defensiva de Simmons se hizo presente desde los primeros snaps ante el mariscal novato de los Vols, Faizon Brandon.

Colin Simmons y la defensiva de los Texans Longhorns, ante Tennessee Volunteers | AP

Sin embargo, en la primera mitad del encuentro, el ala defensiva fue sancionado por una actitud antideportiva. En la recta final del segundo cuarto, Simmons hizo un sack impresionante al novato Brandon, pero al momento de festejar, el jugador de los Cuernos Largos festejó como si estuviera orinando sobre el terreno de juego.

Kyle Olson, referee del encuentro, consideró la acción de Simmons como actitud deportiva y la captura se anuló, lo que le permitió a los Vols seguir con su ofensiva en el último cuarto de la primera mitad. Pese a todo el marcador no se movió y Texas se fue con una ventaja de siete puntos al medio tiempo.

Colin Simmons, defensivo estrella de Texans Longhorns, en festejo tras victoria a Ohio State | AP

Colin Simmons, bestia a la defensiva

Pese a que dicha captura no subió a sus estadísticas, Colin Simmons logró dos más antes del castigo en la primera mitad. El defensivo de último año es el líder en dicho departamento de los Cuernos Largos, además de ser uno de los capitanes del equipo. En total, Simmons cuenta con cuatro sacks -contando solamente la primera mitad del encuentro ante Tennessee-.

Una de sus dos capturas previas la logró en la apoteósica victoria de los Longhorns ante el entonces número uno de la nación, Ohio State. El otro sack que consiguió fue la semana pasada, en la aplastante victoria de Texas sobre UTSA; el marcador quedó 30-6.