Julio Cancino quedó tendido sobre el emparrillado después de recibir un fuerte contacto en su pierna derecha

La Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA vivió un momento de preocupación este viernes durante el encuentro entre Zorros CETYS y Borregos Guadalajara, luego de una dramática jugada que terminó con el defensivo Julio Cancino tendido sobre el terreno de juego.

La acción ocurrió cuando Guadalajara se encontraba a la ofensiva. Después de que el balón fue puesto en juego, el liniero ofensivo Isaac Ornelas intentó realizar un bloqueo sobre Cancino, pero el contacto terminó impactando directamente la pierna derecha del jugador de Zorros CETYS.

Liniero ofensivo de Borregos fue directo a la pierna de Julio Cancino | Captura

¿Cómo fue la lesión del jugador de Zorros CETYS?

En las imágenes de la jugada se observa cómo Ornelas se dirige hacia Cancino y termina cayendo con todo su peso sobre la extremidad del defensivo, quien aparentemente no esperaba recibir un contacto de esa manera durante la acción.

La pierna derecha de Cancino se dobla de manera dramática tras el impacto, provocando que el jugador quedara inmediatamente tendido sobre el campo de juego. El defensivo mostró evidentes señales de dolor mientras recibía atención.

La jugada generó preocupación entre los jugadores y asistentes al encuentro, debido a la forma en que terminó la extremidad del futbolista. Hasta el momento, no debe asumirse una lesión específica sin un diagnóstico médico que confirme el alcance del daño.

Julio Cancino quedó tendido en el campo sin moverse por el golpe | Captura

ONEFA podría revisar la acción

Al finalizar la jugada también se observa un pañuelo de castigo sobre el terreno de juego, por lo que la acción aparentemente fue señalada por los oficiales durante el encuentro entre ambas instituciones.

Más allá del castigo aplicado en el partido, la jugada podría ser revisada posteriormente por las autoridades de la ONEFA para determinar si existió alguna conducta antirreglamentaria que amerite una sanción adicional.

Zorros CETYS fue el equipo local en el duelo ante Borregos Guadalajara | IG Zorros

Este tipo de contactos ha generado preocupación anteriormente dentro del futbol americano estudiantil, particularmente cuando una acción de bloqueo termina exponiendo de manera innecesaria la integridad física de un rival.