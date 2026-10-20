El director de la Conade advirtió que, si el Comité Olímpico Mexicano no puede recibir los 20 millones restantes del apoyo para Dakar 2026, el recurso se destinará a becas directas para los deportistas

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), salió al paso de la polémica por los recursos destinados al Comité Olímpico Mexicano (COM) y aseguró que el respaldo económico a los atletas está garantizado.

En entrevista con Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, para el programa Infiltrados, explicó el destino de los apoyos y defendió la actuación del organismo que encabeza.

El dirigente aclaró que los 60 millones de pesos destinados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron entregados en tiempo y forma, luego de que surgieran versiones que señalaban que el COM únicamente había recibido 40 millones. Pacheco consideró necesario precisar las cifras para evitar información incorrecta sobre el manejo de los recursos.

María José Alcalá y Rommel Pacheco, representantes del COM y Conade | MEXSPORT

Rommel Pacheco defiende la entrega de los recursos al COM

“Aclarando el tema de Centroamericanos, se le dio un recurso de 60 millones al COM y, en diferentes entrevistas que han salido en diversos días, mencionan que solo habían sido 40 millones. Era importante aclararlo para que no haya una falsedad: la Conade envió 60 millones”, explicó Pacheco durante la conversación.

En cuanto al apoyo para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, el titular de la Conade aseguró que el presupuesto está autorizado y disponible, por lo que descartó que el respaldo económico a los deportistas se encuentre en duda.

Rommel Pacheco en charla con RÉCORD dentro del programa de Infiltrados | Captura

“Nunca ha estado en tela de juicio el apoyo, el recurso para los Juegos Olímpicos de la Juventud está autorizado y está listo, junto con su preparación previa”, afirmó el dirigente.

Conade ofrecerá becas directas si el COM no recibe los 20 millones

Pacheco también explicó que, si el Comité Olímpico Mexicano no puede recibir los 20 millones de pesos restantes del apoyo previsto, la Conade buscará que ese dinero llegue directamente a los deportistas mediante un esquema de becas durante un año, con el objetivo de que continúen su preparación después de competir en Dakar.

“Si el Comité Olímpico Mexicano no puede recibirlo, vamos a dar una beca a todos los atletas que están asistiendo a Dakar durante un año, para que sigan con su preparación. Va a ser un apoyo directo a los atletas. Invito a los atletas a que se acerquen a la Conade cuando regresen de donde se encuentren”, señaló.

Delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 | X:@COM_Mexico

Finalmente, el director del organismo reiteró que la colaboración con las instituciones deportivas continuará, independientemente de la controversia por los recursos.