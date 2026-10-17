Alejandra Orozco ve con ilusión a la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, ya que la medallista olímpica destacó la motivación y la unión de los atletas nacionales, a quienes considera preparados para aprovechar la experiencia y dar un paso importante en su camino dentro del deporte de alto rendimiento.
México presenta a su delegación para Dakar 2026; Alcalá confía en los jóvenes atletas
Durante la presentación del equipo mexicano en la Ciudad de México, en exclusiva para RÉCORD Orozco resaltó que esta competencia representa una oportunidad para que los jóvenes conozcan de cerca la exigencia de un evento olímpico y adquieran herramientas para afrontar futuros compromisos internacionales.
“Me da ilusión ver una delegación lista y emocionada. Es un evento en el que van a aprender mucho, es un escalón en el que van a tener ese impulso hacia otros eventos”, expresó en exclusiva.
Alejandra Orozco destaca la unión de los clavadistas mexicanos
La ex clavadista también puso especial atención en el equipo mexicano de clavados, disciplina en la que observa una combinación de juventud, experiencia y motivación. Para Orozco, el respaldo entre compañeros puede ser un factor importante durante la competencia en Senegal.
“En clavados veo a una generación joven y muy experimentada, una generación que tiene hambre y está muy motivada y unida. Tenemos una delegación que se apoya entre ellos y que seguramente van a lograr grandes cosas”, señaló.
Alejandra Orozco reconoce a Osmar Olvera
Por otra parte, Orozco dedicó palabras de reconocimiento a Osmar Olvera, a quien calificó como un orgullo para México y para los clavados nacionales.
“En el caso de Osmar, lo que puedo decir es que es un orgullo para nuestro deporte y para México. Verlo con ese temple y esa tenacidad, él ya nos demostró que el mexicano es capaz de lograr grandes cosas”, afirmó.