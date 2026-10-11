Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 están a punto de hacer historia al convertirse en el primer evento olímpico que se celebrará en el continente africano. Senegal será el anfitrión de esta competencia internacional, que reunirá a miles de deportistas jóvenes de diferentes países para disputar una nueva edición de la justa multideportiva, con el objetivo de impulsar el talento de las futuras generaciones del deporte mundial.

La competencia se llevará a cabo del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026, con 14 días de actividades deportivas. Dakar será el centro de una celebración que también tendrá como sedes a Diamniadio y Saly, localidades que albergarán diferentes disciplinas. De acuerdo con la información del Comité Olímpico Internacional (COI), se contempla la participación de aproximadamente 2 700 atletas de todo el mundo.

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Será la cuarta edición de los Juegos

Esta será la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano, después de las celebradas en Singapur 2010, Nankín 2014 y Buenos Aires 2018. La justa tenía previsto regresar en 2022, pero fue aplazada debido a la pandemia de COVID-19. Ocho años después de su última edición, el evento volverá con una importancia especial por su llegada a África, un continente que recibirá por primera vez una competencia olímpica.

En el programa deportivo se contemplan 25 deportes de competencia, con disciplinas que van desde el atletismo y la natación hasta el boxeo, el judo, el taekwondo y la gimnasia artística. También habrá modalidades urbanas y adaptadas al entorno de las sedes, como el breaking, el skateboarding, el baloncesto 3x3, el béisbol 5, el futbol sala, el rugby siete y el voleibol de playa. La variedad busca ofrecer una plataforma internacional para jóvenes atletas de diferentes especialidades.

Concluyen los Juegos Olímpicos de Invierno l AP

Las sedes estarán distribuidas entre Dakar, Diamniadio y Saly. En la capital senegalesa se realizarán competencias en instalaciones como el complejo Iba Mar Diop y el complejo Tour de l’Oeuf, mientras que el Centro de Exposiciones de Dakar recibirá varias disciplinas bajo techo. Por su parte, Saly tendrá protagonismo con deportes vinculados al mar y la playa, como el voleibol de playa, el balonmano de playa, la vela y el remo costero.

Con Dakar 2026, los Juegos Olímpicos de la Juventud regresan después de ocho años con una edición que busca dejar huella tanto en el ámbito deportivo como en el social. La llegada del movimiento olímpico a África marcará un precedente para el deporte internacional y abrirá una nueva página en la historia de las justas juveniles.