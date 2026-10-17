México presenta a su delegación para Dakar 2026; Alcalá confía en los jóvenes atletas

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano aseguró que la nueva generación no teme al triunfo

La delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ya fue presentada, debido a que el Comité Olímpico Mexicano (COM) dio a conocer a los atletas que representarán al país en Senegal, así como a los encargados de portar la bandera nacional durante la ceremonia de inauguración.

Podría interesarte Otros Deportes Todo lo que debes saber de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

En un evento realizado en el hotel Camino Real de Polanco, en la Ciudad de México, María José Alcalá, presidenta del COM, expresó su confianza en los deportistas y destacó las expectativas que existen alrededor de esta generación.

Alcalá confía en el talento de la nueva generación

La dirigente olímpica destacó la mentalidad de los jóvenes atletas y aseguró que tienen las condiciones para buscar resultados importantes en la justa internacional.

“A esta generación no le da miedo el triunfo, o lo que puedan lograr. Estamos tratando de renovar el Comité Olímpico Mexicano”, declaró Alcalá.

María José Alcalá en un evento | ESPECIAL

México participará en 19 de las 25 disciplinas que conforman el programa deportivo de Dakar 2026. La presidenta del COM señaló que existen expectativas de una actuación destacada en distintas competencias.

“Yo creo que deportes como lucha, natación, atletismo, béisbol y basquetbol van a pelear con todo. Yo creo que nos va a ir bien, tenemos mucha expectativa”, afirmó.

Recortan presupuesto para Dakar 2026

Alcalá también habló sobre los recursos destinados a la delegación mexicana y explicó que el presupuesto tuvo que reducirse para cubrir los gastos de participación.

Teníamos como presupuesto 16 millones, pero tuvimos que recortar a la delegación y ahora pasamos a 13 millones 800 mil pesos; tenemos que cubrir boletos de avión, hospedaje, comida, transportación. Lo más importante es que pudimos llevar a la delegación. Los patrocinadores nos han ayudado muchísimo

Panorámica del Comité Olímpico Mexicano | ESPECIAL

Ariadna Chávez, orgullosa de portar la bandera mexicana

Por su parte, Ariadna Chávez, representante de judo y una de las abanderadas de México, expresó su emoción por recibir la responsabilidad de encabezar a la delegación nacional. La judoca reconoció que la noticia estuvo a punto de hacerla llorar.