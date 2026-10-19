El Comité Olímpico Mexicano respondió a la CONADE tras las diferencias por el financiamiento de la delegación que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La polémica entre el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) continúa creciendo a unos días del inicio de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Ambos organismos intercambiaron comunicados para aclarar la situación de los recursos económicos destinados a la delegación mexicana, particularmente por una solicitud de aproximadamente 11 millones de pesos para garantizar la participación de los atletas nacionales.

La controversia involucra directamente a Rommel Pacheco, director general de la CONADE, y María José Alcalá, presidenta del COM, después de que surgieran cuestionamientos sobre el destino de 20 millones de pesos relacionados con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Mientras la CONADE sostiene que existen recursos suficientes para respaldar la participación en Dakar, el organismo olímpico asegura que dicho presupuesto corresponde a una competencia diferente y que el apoyo adicional solicitado no había sido autorizado.

CONADE responde al Comité Olímpico Mexicano

A través de sus redes sociales, Rommel Pacheco explicó que la CONADE entregó 60 millones de pesos al Comité Olímpico Mexicano para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El funcionario señaló que, de acuerdo con los reportes del propio organismo olímpico, se habían ejercido 40 millones de pesos, por lo que los 20 millones restantes permitirían cubrir los 11.1 millones solicitados para los Juegos Olímpicos de la Juventud, además de dejar un remanente aproximado de 8.9 millones.

La dependencia también dio a conocer documentos relacionados con las solicitudes presupuestales del COM, en los que se establece que inicialmente se pidieron alrededor de 5.2 millones de pesos para Dakar 2026, cantidad que posteriormente aumentó a poco más de 11 millones. Según la CONADE, se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para garantizar la suficiencia presupuestaria y actualmente existen condiciones para continuar con el proceso de transferencia de recursos.

México listo para Dakar 2026 | X:@COM_Mexico

Asimismo, la CONADE rechazó las versiones que apuntan a una falta de respaldo económico para los atletas mexicanos y reiteró su disposición de otorgar los apoyos adicionales necesarios. El organismo encabezado por Rommel Pacheco defendió que los recursos públicos deben administrarse con transparencia y sostuvo que mantiene su compromiso de trabajar en coordinación con el Comité Olímpico Mexicano para garantizar la participación de la delegación nacional.

COM responde a Rommel Pacheco y aclara situación de los recursos

Ante los señalamientos, el Comité Olímpico Mexicano emitió un comunicado en el que aseguró que los 60 millones de pesos entregados por la CONADE para Santo Domingo 2026 fueron ejercidos en su totalidad, conforme a los compromisos establecidos en el convenio correspondiente. El organismo presidido por María José Alcalá precisó que dichos recursos estaban destinados exclusivamente a cubrir los gastos de aquella competencia y que su ejercicio corresponde a un proceso presupuestal independiente del de Dakar 2026.

El COM explicó que desde marzo comenzó a gestionar un apoyo económico para los Juegos Olímpicos de la Juventud, inicialmente considerando una delegación de 32 atletas. Sin embargo, tras incrementarse a 62 el número de clasificados, el organismo presentó el 2 de septiembre una solicitud actualizada por 11 millones de pesos. Además, detalló que el 1 de octubre sostuvo una reunión con Luis Rivera, funcionario de la CONADE, en la que se le informó que los recursos todavía no habían sido liberados, mientras que el 2 de octubre recibió un mensaje de WhatsApp en el que se le comunicó que el apoyo no había sido autorizado.