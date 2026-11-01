El capitán de los Red Devils no pudo contener las lágrimas después de la derrota frente al Chelsea

La crisis del Manchester United sigue creciendo y ahora también se refleja en el rostro de sus futbolistas. Después de caer 2-0 ante Chelsea, Bruno Fernandes protagonizó una de las imágenes más conmovedoras de la jornada, pues rompió en llanto mientras agradecía el apoyo de los aficionados que acompañaron al equipo en Stamford Bridge.

Las cámaras de la transmisión captaron al mediocampista portugués visiblemente afectado mientras se acercaba a la zona donde se encontraba la afición visitante. Entre lágrimas, el capitán de los Red Devils aplaudió a los seguidores que viajaron para respaldar al equipo, antes de dirigirse al vestuario.

Manchester United atraviesa una profunda crisis de resultados

El gesto de Fernandes llega en uno de los momentos más complicados para el conjunto inglés, que acumula nueve encuentros consecutivos sin conseguir una victoria. La mala racha ha provocado el descontento de sus seguidores, quienes comienzan a perder la paciencia ante la falta de respuestas dentro del terreno de juego.

La situación también se refleja en la clasificación de la Premier League. Manchester United suma apenas siete puntos después de nueve jornadas y se encuentra a una unidad de los puestos de descenso, un panorama que ha encendido las alarmas en la institución.

Michael Carrick se encuentra entre los principales señalados por el complicado presente del equipo. Tras la derrota ante Chelsea, los aficionados manifestaron su molestia con abucheos y comenzaron a crecer las versiones sobre una posible salida del entrenador, mientras la directiva analiza alternativas para el banquillo.

Michael Carrick en la derrota del Manchester United | AP

¿Cuándo vuelve a jugar el Manchester United?

Los Red Devils tendrán una nueva oportunidad para intentar cambiar su rumbo el próximo domingo 8 de noviembre, cuando visiten al Aston Villa en la Jornada 10 de la Premier League.

Antes de ese compromiso, Manchester United tendrá actividad en la Champions League, donde enfrentará a la Roma el martes 3 de noviembre, a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.