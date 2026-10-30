La Premier League sigue su curso y con ello los clásicos que tanto emocionan al mundo del futbol

El encuentro entre Chelsea y Manchester United se llevará a cabo el próximo 31 de octubre de 2026 a las 6:30. Partido correspondiente a la jornada 9 de la Premier League; encuentro que se podrá disfrutar por HBO MAX.

El Utd viene de una mala racha en los últimos partidos, tanto de Premier League como de Champions League, mientras que los dirigidos por Xavi Alosno buscan los primeros puestos de la clasificación.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Chelsea llega a este encuentro con variedad de resultados en los últimos cinco partidos en la Premier League: ser eliminados por el Liverpool en la EFL Cup en tanda de penales, otro tropiezo con el Tottenham, dos victorias ante Everton y Bourmont y otra derrota ante Brentford.

Los Blues se encuentran en la quinta posición de la tabla, con diecisiete goles a favor, quince tantos en contra y una diferencia de +2.

Morgan Rogers del Chelsea tras anotarle al Liverpool | AP

Por su parte, Manchester United viene de varios tropiezos, situación que los ha llevado hasta los últimos puestos de la tabla: una derrota ante Bourmont, empates ante Leeds, Tottenham y Fulham, una derrota ante Manchester City.

Los Diablos Rojos se encuentran en la deciseisava posición con diez goles a favor, trece tantos en contra y una diferencia de -3.

Bryan Mbeumo, jugador del Manchester United | AP

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.

¿Dónde ver Chelsea vs. Manchester United?

El encuentro entre Chelsea y Manchester United se llevará a cabo el próximo 31 de octubre de 2026 a las 6:30 en Stamford Bridge. Partido correspondiente a la jornada 9 de la Premier League; encuentro que se podrá disfrutar por HBO MAX.