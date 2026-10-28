Fleetwood Town elimina al Arsenal en penales y firma una de las grandes sorpresas de la Copa de la Liga

El Arsenal quedó eliminado de la Carabao Cup ante un equipo de la cuarta división inglesa que protagonizó una noche histórica frente al campeón de la Premier League

El Arsenal sufrió una de las eliminaciones más inesperadas de la temporada al caer ante el Fleetwood Town en los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa. Después del empate 1-1 en el tiempo reglamentario, el conjunto de la cuarta categoría se impuso 5-3 desde los once pasos y celebró una clasificación histórica ante su afición.

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Fleetwood Town sorprende al Arsenal y lo obliga a remar contra corriente

El equipo local golpeó primero al minuto 21, cuando Aaron Loupalo-Bi aprovechó un espacio en la defensa londinense para superar al guardameta Illan Meslier y poner en ventaja al Fleetwood. El Arsenal, que presentó una alineación con varias modificaciones, tuvo dificultades para encontrar respuestas durante la primera mitad.

La reacción llegó apenas iniciado el segundo tiempo, cuando Viktor Gyökeres apareció al minuto 50 para empujar el balón y establecer el 1-1. Los Gunners aumentaron la presión en busca del gol de la victoria, pero se encontraron con una defensa resistente.

Un penalti detenido sentencia la eliminación de los Gunners

Durante el encuentro del Fleetwood Town y Arsenal se presentaron algunos empujones | AP

El panorama del Arsenal se complicó todavía más con la expulsión del juvenil Max Dowman en los minutos finales, después de un altercado con Harrison Neal.

Pese a quedarse con diez jugadores, el conjunto londinense tuvo oportunidades para evitar la tanda, pero Lynch mantuvo el empate con intervenciones determinantes.

Fleetwood Town elimina a Arsenal de la Carabao Cup | AP