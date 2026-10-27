La insólita razón por la que se detuvo el Fleetwood-Arsenal previo a la eliminación de los Gunners en Carabao Cup

Mikel Arteta y Matt Lawlor dialogan con el árbitro del partido detenido | AP

De manera inesperada, el encuentro de la Carabao Cup no pudo seguir por un momento

Un dron que sobrevolaba el estadio provocó el martes una demora en el juego a los dos minutos del partido de la Copa de la Liga inglesa entre Fleetwood Town, de la cuarta división, y Arsenal.

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No se jugó hasta que se fue el dron

Al Arsenal le acababan de conceder un tiro libre cuando el árbitro detectó el dron y detuvo temporalmente el juego, lo que provocó abucheos de algunos aficionados dentro del estadio de Fleetwood, el Highbury Stadium.

La interrupción duró casi ocho minutos. El árbitro habló con el responsable de seguridad del estadio, con ambos entrenadores y luego con algunos de los jugadores antes de reanudar finalmente el partido.

El marcador era 0-0 en ese momento.

Sorpresa masiva en Copa

El partido en su tiempo regular terminó empatado a un gol con las anotaciones de Aaron Loupalo por parte de los locales y de Vyktor Gyökeres para los visitantes, resultado que llevó a los penales a estos dos equipos.

Fue ahí que llegó la sorpresa, pues de parte de Fleetwood todos anotaron sus disparos de penal, pero por parte de los Gunners, todos anotaron excepto Bruno Guimaraes, uno de los refuerzos que, ahora, ha hecho que no se cobre el último disparo de los visitantes y se queden eliminados del torneo, a pesar de ser el equipo defensor del campeonato.