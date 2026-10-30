El estratega inglés ratificó al futbolista lusitano como el capitán de Manchester United

Pese a las críticas que ha recibido en las últimas semanas, el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha decidido ratificar su confianza en Bruno Fernandes. El estratega inglés afirmó que, el volante portugués conservará la capitanía del equipo y regresará al once titular para el partido contra el Chelsea, después de haber sido suplente en la derrota por 3-0 frente al Bournemouth.

Carrick respalda a Fernandes

Carrick respaldó la continuidad de Fernandes como líder de los Red Devils, pese a las diferencias que surgieron alrededor de las decisiones deportivas y al momento que atraviesa el club. El entrenador también señaló que el futbolista mantiene su compromiso con el equipo y que seguirá desempeñando un papel importante dentro del grupo.

Durante el encuentro ante Bournemouth, disputado el pasado domingo, Fernandes permaneció en el banquillo y el brazalete de capitán fue entregado al defensor Harry Maguire. La ausencia del portugués en la alineación inicial generó atención debido a su condición de referente del Manchester United y a las declaraciones que había realizado sobre el funcionamiento táctico del equipo.

Michael Carrick, entrenador de Manchester United | AP

En declaraciones previas al compromiso frente al Chelsea, Carrick descartó que exista una decisión pendiente respecto a la capitanía de Bruno Fernandes y confirmó que el mediocampista continuará con el brazalete.

"No hay ninguna decisión que tomar al respecto. (Bruno) Seguirá siendo (el capitán). Miren, somos conscientes de la situación actual del equipo y del club. Él es un jugador importante para este grupo; lo ha sido y lo seguirá siendo", afirmó Carrick

El entrenador también hizo referencia al liderazgo que el internacional portugués ha ejercido durante su etapa con el conjunto inglés y destacó su disposición para contribuir a mejorar los resultados.

Bruno Fernandes en celebración en el partido de Manchester United contra Ipswich | AP

Manchester United mantiene a Carrick como DT

El futuro de Carrick también estuvo bajo la atención de la directiva, con la que sostuvo conversaciones durante la semana para abordar la situación deportiva. El equipo acumulaba una racha de ocho partidos sin conocer la victoria y registraba su peor comienzo de temporada en la liga desde 1986.