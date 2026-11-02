Simeone explica por qué Obed Vargas no juega con Atlético de Madrid: "hay muchos futbolistas"

El mexicano aún no registra un solo minuto en LaLiga; cuenta con 12 en Champions League

La falta de oportunidades para Obed Vargas en el Atlético de Madrid continúa generando interrogantes sobre el futuro inmediato del mediocampista mexicano. A pesar de formar parte del primer equipo dirigido por Diego Pablo Simeone, el futbolista todavía no consigue hacerse de un lugar en las alineaciones habituales del conjunto rojiblanco.

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Después de 11 jornadas disputadas en LaLiga, Vargas aún no registra minutos en el campeonato español y su participación oficial durante la presente temporada se limita a 12 minutos en la Champions League, cuando ingresó al terreno de juego el pasado 20 de octubre frente al Stuttgart.

Ante este panorama, Diego Simeone rompió el silencio sobre la situación del mexicano durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra el Bayern Múnich. El entrenador argentino reconoció el compromiso del mediocampista, aunque dejó claro que la competencia interna representa uno de los principales obstáculos para encontrar oportunidades.

Obed Vargas con el Atlético de Madrid l IG @obed.vargas

¿Por qué Obed Vargas no tiene minutos con Atlético de Madrid?

El estratega colchonero destacó la actitud del futbolista mexicano durante los entrenamientos y aseguró que su comportamiento ha sido ejemplar desde su incorporación al equipo. Sin embargo, reconoció que el rendimiento de sus compañeros ha complicado sus posibilidades de aparecer en el terreno de juego.

"Es un chico que está trabajando muy bien. Que tiene mucho entusiasmo, tiene mucha ilusión. Obviamente muy comprometido con todo lo que hace. Un comportamiento ejemplar con los compañeros y compite contra chicos que lo están haciendo muy bien", explicó Simeone.

El técnico también mencionó a los futbolistas que actualmente compiten por las posiciones en el mediocampo, entre ellos Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Koke, Morten, Marcos Llorente y Mendoza. Además, Simeone dejó un mensaje sobre lo que necesita demostrar Obed Vargas para recibir más oportunidades: "Nosotros los entrenadores estamos esperando siempre ver en los entrenamientos cosas que digan: 'joder, este tiene que jugar porque lo está haciendo todo bien'".

Obed Vargas y Álvaro Fidalgo tras la derrota de México ante Estados Unidos | MEXSPORT

Simeone elogia a Harry Kane antes de enfrentar al Bayern Múnich

Durante la misma conferencia de prensa, el entrenador argentino también se refirió a Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, a quien felicitó por la obtención del Balón de Oro. Simeone destacó su evolución futbolística y la capacidad que ha desarrollado para participar en distintas zonas del campo sin perder su efectividad frente a la portería rival.

"Es increíble, siempre me ha gustado; en su maduración con los años ha encontrado mejores lugares para jugar sin alejarse del gol", aseguró el argentino, quien también destacó el compromiso colectivo del atacante inglés