Los Colchoneros se impusieron 2-0 para asumir provisionalmente el liderato de LaLiga

El Atlético de Madrid vivió una noche redonda en su visita al Levante. Los Colchoneros consiguieron una victoria por 2-0 en el estadio Ciudad de Valencia, resultado que les permitió escalar hasta el primer lugar de LaLiga y, de paso, le dio a Diego Simeone la oportunidad de igualar uno de los registros más importantes en la historia del futbol español.

¿Cómo fue la victoria del Cholo?

El conjunto rojiblanco salió decidido a llevarse los tres puntos en la Jornada 11 y encontró en Alejandro Grimaldo al hombre encargado de abrir el camino hacia la victoria. Aunque el Levante intentó mantener el orden defensivo, un error dentro de su propia área terminó por facilitarle las cosas al equipo visitante.

Fue al minuto 36 cuando llegó la primera celebración. Después de un servicio de Baena desde la banda izquierda, Olasagasti no consiguió despejar correctamente el balón y este quedó a disposición de Grimaldo, quien controló y sacó un potente disparo de zurda desde un ángulo complicado. El remate terminó en la escuadra izquierda, imposible para el guardameta Ryan.

Atlético de Madrid vs Levante en LaLiga | x:@Atleti

La anotación también confirmó el gran momento ofensivo del lateral español, quien alcanzó seis participaciones de gol en la temporada 2026-2027 de LaLiga, con cuatro tantos y dos asistencias. De esta manera, se convirtió en el defensa con mayor contribución ofensiva del campeonato hasta el momento.

Para la segunda mitad, el Levante necesitaba reaccionar, pero el Atlético encontró los espacios para ampliar su ventaja y prácticamente liquidar el encuentro. Al minuto 62, una nueva combinación por el costado derecho terminó por castigar a la defensa local.

Baena encabezó la jugada, condujo el esférico y mandó un pase preciso para Giuliano Simeone. El atacante argentino aprovechó su velocidad para superar a Nacho Pérez, ingresar al área y quedar frente al arquero Ryan. Con apenas dos toques, definió para mandar el balón al fondo de las redes y establecer el 2-0 definitivo.

Con la ventaja de dos anotaciones, los dirigidos por Diego Simeone controlaron el encuentro y evitaron que el Levante encontrara una respuesta. El silbatazo final confirmó una victoria que representó mucho más que tres puntos para los rojiblancos.

Alejandro Grimaldo con Atlético de Madrid | x:@Atleti

Simeone iguala a Luis Aragonés en la historia de LaLiga

El resultado también tuvo un significado especial para el banquillo colchonero. Diego Simeone alcanzó a Luis Aragonés como el entrenador con más victorias en la historia de LaLiga, una marca que refleja la trayectoria y el impacto del argentino en el futbol español.

Atlético de Madrid vs Levante | x:@Atleti

Además del reconocimiento individual, el Atlético llegó a 28 puntos y se colocó provisionalmente en la cima de la clasificación, con una unidad de ventaja sobre el Barcelona, que suma 27 y todavía tiene un partido pendiente. Por su parte, el Levante permaneció con 10 unidades en el decimosexto puesto.

Así, el Atlético cerró una jornada perfecta: sumó una nueva victoria, tomó momentáneamente el liderato y vio a su entrenador alcanzar una marca histórica. Simeone quedó a las puertas de establecer en solitario un récord que durante años perteneció a una de las figuras más emblemáticas del club rojiblanco.