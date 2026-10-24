Conmoción en el Atlético de Madrid: Aficionado pierde la vida previo a la victoria ante el Depor

La noticia se dio a conocer en redes sociales

El Atlético de Madrid se encuentra de luto luego de confirmar el fallecimiento de uno de sus aficionados, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando intentaba ingresar al Estadio Metropolitano, previo al encuentro de este sábado 24 de octubre frente al Deportivo de La Coruña, correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga.

La noticia fue comunicada por el propio conjunto Colchonero a través de sus redes sociales, donde lamentó la muerte de uno de sus socios abonados. Pese a los esfuerzos realizados por los servicios médicos del club para salvarle la vida, las maniobras de reanimación no tuvieron éxito.

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¿Qué pasó con el aficionado del Atlético de Madrid?

De acuerdo con el comunicado oficial del Atlético de Madrid, el seguidor sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras accedía al inmueble, momentos antes del inicio del compromiso. La situación provocó la intervención de los servicios médicos de la institución, quienes intentaron reanimarlo.

"Los servicios médicos del club han hecho todo lo posible por reanimarle, pero no ha sido posible", informó el conjunto rojiblanco mediante su cuenta oficial de X, confirmando así el lamentable desenlace.

Asimismo, el Atlético de Madrid expresó sus condolencias a los familiares y amigos del aficionado fallecido, a través de un mensaje acompañado por una imagen de su escudo en blanco y negro: "Queremos unirnos al dolor de la familia y amigos de un socio abonado que ha fallecido".

Atlético de Madrid en su victoria sobre Manchester United en el Metropolitano | AP

Hasta el momento, la institución española no ha proporcionado información adicional sobre la identidad o edad de la víctima, por lo que únicamente se conoce que se trataba de un socio abonado que acudía al recinto para presenciar el encuentro de su equipo.

Atlético de Madrid consiguió una victoria ante Deportivo de La Coruña

En medio de esta lamentable noticia, el Atlético de Madrid consiguió una victoria por 1-0 ante el Deportivo de La Coruña, en un encuentro correspondiente a la décima fecha de LaLiga, disputado en el Estadio Metropolitano. El conjunto dirigido por Diego Simeone tuvo dificultades para generar oportunidades durante la primera mitad, pero logró encontrar la diferencia después del descanso.

Julián Álvarez y Álex Baena celebran victoria en contra del Deportivo la Coruña | X: @LaLiga