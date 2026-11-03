El conjunto blaugrana recibirá a los Villanos en la Jornada 4 del torneo más importante de clubes en Europa

Barcelona recibirá al Aston Villa este martes 3 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Spotify Camp Nou, en partido correspondiente a la Jornada 4 de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro podrá seguirse por TNT Sports y HBO Max, en un duelo donde los ingleses buscarán mantener su paso perfecto y los azulgranas intentarán acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

Podría interesarte Futbol Dónde ver Villarreal vs PSG: Canales y hora del partido de la Champions League

El Aston Villa llegará a territorio catalán ubicado en la segunda posición de la tabla general con nueve puntos, producto de tres victorias consecutivas. El conjunto inglés es uno de los equipos que mantienen una marca perfecta en el certamen continental y buscará extender su racha ante el Barcelona.

Por su parte, el equipo azulgrana ocupa el octavo lugar de la clasificación con seis unidades, luego de conseguir dos triunfos y sufrir una derrota. Su único descalabro en la competición llegó frente al Paris Saint-Germain, equipo que se impuso por marcador de 4-2.

Raphinha celebra su gol en el Barcelona vs Alavés | AP

¿Cómo llegan Barcelona y Aston Villa a la Champions League?

Barcelona viene de conseguir una victoria de 6-1 sobre el Alavés en LaLiga, resultado con el que dejó atrás la derrota de 2-1 sufrida frente al Real Madrid en el Clásico. El conjunto catalán buscará aprovechar su condición de local para sumar su tercer triunfo en la Champions League.

Aston Villa atraviesa un panorama diferente en las competiciones domésticas. Aunque mantiene una racha de tres victorias en Europa, el equipo inglés viene de empatar 1-1 frente al Fulham en la Premier League y quedó eliminado de la Carabao Cup después de perder 3-0 contra Bournemouth.

Nicolas Jackson, jugador del Aston Villa | AP

Uno de los futbolistas a seguir será Lamine Yamal, quien se mantiene como una de las principales referencias ofensivas del Barcelona. El extremo español llega al compromiso después de finalizar en la tercera posición de las votaciones del Balón de Oro, únicamente por detrás de Kylian Mbappé y Harry Kane.

El enfrentamiento tendrá implicaciones importantes en la clasificación general de la Champions League. Una victoria permitiría al Aston Villa mantenerse entre los primeros lugares y fortalecer sus aspiraciones de avanzar directamente a los Octavos de Final, mientras que Barcelona buscará reducir la distancia con los líderes.

Lamine Yamal en el Barcelona vs Real Madrid | AP

¿A qué hora y dónde ver Barcelona vs Aston Villa?