Jugadores del Barcelona presentes en el concierto de Melendi | Captura de X

Cuatro figuras del conjunto blaugrana disfrutaron de una noche musical junto a sus parejas antes de enfrentar al Aston Villa

Cuatro estrellas del Barcelona aprovecharon un momento de descanso para disfrutar de una noche lejos de las canchas. Lamine Yamal, Pedri González, Rodri Hernández y Fermín López fueron captados durante un concierto del cantante español Melendi, celebrado en el Palau Sant Jordi, donde acudieron acompañados de sus respectivas parejas.

Los futbolistas del conjunto blaugrana se dieron cita en el espectáculo la noche del domingo 1 de noviembre, después de participar en la goleada del Barcelona sobre el Deportivo Alavés en LaLiga. Su presencia no pasó desapercibida entre los asistentes, quienes lograron reconocer a los jugadores mientras disfrutaban de la presentación musical.

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Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Fermín disfrutan del concierto de Melendi

De acuerdo con información de Mundo Deportivo, los cuatro jugadores del Barcelona acudieron al Palau Sant Jordi para presenciar el Pop Rock Tour de Melendi, una gira con la que el artista asturiano promociona su próximo álbum de estudio. El espectáculo comenzó alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, y reunió a numerosos seguidores del cantante.

Durante el evento, los futbolistas fueron vistos en uno de los palcos del recinto, desde donde siguieron la presentación y disfrutaron de algunas de las canciones más conocidas del intérprete español. Los cuatro jugadores, que también comparten vestidor en la Selección Española, aprovecharon la ocasión para convivir fuera de sus actividades deportivas.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue protagonizado por Rodri Hernández, quien se mostró especialmente entusiasmado durante el concierto. El periodista de Televisión Española, Albert Castillo, consiguió grabar a los futbolistas y destacó la actitud del mediocampista, quien fue uno de los más animados del grupo durante la presentación.

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La salida de los jugadores se produjo después de la contundente victoria del Barcelona por 6-1 frente al Deportivo Alavés, conseguida el sábado 31 de octubre. En aquel encuentro, los cuatro futbolistas participaron como titulares, por lo que durante la sesión de entrenamiento del domingo realizaron trabajos de recuperación en las instalaciones de la Ciutat Esportiva.

A pesar de haber disputado el encuentro de LaLiga, Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Fermín aprovecharon la noche libre para asistir al espectáculo musical. La actividad se desarrolló en medio de una semana importante para el equipo dirigido por Hansi Flick, que busca mantener su buen momento después de recuperar la confianza con una goleada en el campeonato español.

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