La Champions League regresa este martes en un partido que puede dar mucho que hablar

El encuentro entre Villarreal y PSG se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre de 2026 a las 14:00. Partido correspondiente a la 4.ª jornada de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por HBO Max.

El bicampeón sale a la acción para seguir demostrando todo su poderío y sumar una jornada más para seguir sumando victorias, mientras que el Villarreal buscará dar la sorpresa.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Villarreal llega a este partido con una variable de resultados en Champions League: cayendo recientemente ante Liverpool, una victoria ante Napoli y otro tropiezo ante el Dortmund.

Con esos resultados, el Submarino Amarillo se encuentra en la posición diecinueve, con una nueva jornada todavía por jugarse y con mucho que mejorar para los dirigidos por Iñigo Pérez.

Jugadores de Villarreal en celebración en su partido de Champions League | AP

Por su parte, el PSG, siendo el líder absoluto, el bicampeón, va con la misión de buscar el triplete en la Champions League y su arranque lo ha dejado en claro: derrotó a un ‘imparable’ Barcelona, goleó al Manchester City y al Slovan Bratislava.

Con esos resultados, Los Parasinos se encuentran en la cima de la tabla de posiciones de la competencia más importante de clubes.

Festejo de jugadores de PSG con su afición en el Parque de los Príncipes | AP

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación en el torneo.

¿Dónde ver Villarreal vs. PSG?

El encuentro entre Villarreal y PSG se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre de 2026 a las 14:00 en Estadio de la Cerámica. Partido correspondiente a la 4.ª jornada de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por HBO Max.