¡ON FIRE! Julián Quiñones hace doblete y asistencia con el Al-Qadisiya en la Champions League

El delantero nacionalizado mexicano sigue reafirmando su gran momento y sigue anotando goles en Arabia Saudita

¡Nadie lo puede detener! Julián Quiñones volvió a hacerse pesar con el Al Qadisiya en el partido contra el Al-Gharafa SC en compromiso de la Liga de Campeones de la AFC. El delantero naturalizado mexicano con un contundente testarazo marcó el segundo gol, cuarto gol con un remate de primera para poner la ventaja en dos ocasiones diferentes.

Apenas es el cuarto gol en cuatro partidos en la competición, pero el mexicano suma una impresionante cifra de once partidos y siete goles en lo que llevamos de la temporada, recalcando que su nominación en el Balón de Oro no fue casulada.

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Quiñones es dos ocasiones en el primer tiempo

Al-Qadisiya vivió un gran primer tiempo ante el Al-Gharafa SC, donde Quiñones tuvo participación de gol en tres de los cuatro tantos de su equipo. Primero asistió a Mohammed Abu Al-Shamat para el primer gol al minuto 17; después vino su doblete al minuto 27 y 45.

El primero fue un increíble centro de un compañero que remató de buena manera para acabar en el fondo de la portería; minutos después, Yasir Al-Shahrani anotó el 0 a 3 para su equipo y, como cereza en el pastel, Julián marcó el cuarto gol antes de acabar el primer tiempo, firmando una primera parte soberbia.

El Al-Qadisiya fue una arrolladora el primer tiempo; en falta de jugarse el segundo tiempo, el delantero mexicano puede soñar con un triplete en una de las competiciones más importantes de Asia.