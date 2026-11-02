El partido entre el Tenerife y el Andorra fue suspendido

El futbol quedó completamente en segundo plano en el estadio Heliodoro Rodríguez López, luego de un impactante choque entre el guardameta Jesús Owono y el delantero Jesús de Miguel, durante el encuentro entre el Tenerife y el Andorra, correspondiente a la Jornada 12 de LaLiga Hypermotion.

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La acción terminó con el atacante desplomado sobre el terreno de juego, inconsciente y necesitando asistencia médica urgente, en una escena que generó momentos de auténtica angustia entre futbolistas, aficionados y cuerpos técnicos.

¿Qué sucedió?

El incidente se produjo durante el tiempo añadido, cuando el Tenerife buscaba generar una oportunidad ofensiva. De Miguel se dirigía hacia el balón en las inmediaciones del mediocampo cuando Owono, portero del conjunto andorrano, abandonó su área para intentar anticiparse y despejar la pelota.

En la disputa, el guardameta impactó violentamente con la rodilla contra el pecho del delantero, quien cayó inmediatamente al césped sin poder reincorporarse. La contundencia del golpe provocó que los jugadores de ambos equipos solicitaran desesperadamente la entrada de los servicios médicos.

Jesús de Miguel, jugador del Tenerife | X:CDTOficial

La gravedad de la situación fue evidente desde los primeros instantes. De Miguel permaneció inmóvil sobre el césped mientras recibía atención de los especialistas, quienes tuvieron que intervenir durante varios minutos para estabilizarlo.

Los compañeros del delantero observaron con enorme preocupación las maniobras de asistencia, mientras algunos no pudieron contener las lágrimas ante la incertidumbre sobre su estado de salud. Owono también regresó a la zona del incidente después de la acción, que terminó con su expulsión mediante tarjeta roja directa.

La emergencia continuó durante su traslado al hospital. De acuerdo con los reportes difundidos por medios españoles y la información atribuida a la Cadena COPE, Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria durante el trayecto en ambulancia, por lo que los servicios sanitarios tuvieron que realizar maniobras de reanimación para recuperar su pulso.

Posteriormente, se informó que había recuperado el ritmo cardíaco y que respiraba por sus propios medios, aunque permanecía inconsciente, una situación que mantuvo en vilo al entorno del futbolista.

El delantero del Tenerife fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde quedó ingresado para continuar recibiendo atención médica y ser sometido a las evaluaciones correspondientes.

¿Cuál es su estado de salud?