DT desata polémica por respuestas en rueda de prensa y reta a periodista

Javier Rabanal, técnico del Cusco FC, desató la polémica en sus declaraciones

Javier Rabanal, entrenador del Cusco FC, protagonizó un tenso cruce con periodista durante la conferencia de prensa que sostuvo luego de caer por la mínima ante Sport Boys en el futbol peruano.

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¿Qué sucedió?

Y es que, un reportero cuestionó al estratega de manera directa sobre su equipo: “Si buscamos a dos delanteros, al medio y al 11 que no hacen nada, ¿cuál es el trabajo que hace usted en la semana? No he visto mucho patear de afuera, uno, dos o tres veces, trabajo táctico”.

Javier Rabanal, entrenador del Cusco FC, protagonizó un tenso cruce con periodista | X:CuscoFC_2009

Fue entonces que el entrenador interrumpió al periodista para arremeter ante su pregunta realizada: “Uno ve el futbol con los ojos abiertos, ese es mi trabajo. Usted ve el futbol con los ojos cerrados.”

“Sea respetuoso cuando hace las preguntas, yo no he hablado de lo lamentable de su pregunta”, mencionó Javier Rabanal durante el instante con una clara molestia en su rostro.

El director técnico hizo la invitación al reportero para que haga su visita a los entrenamientos y poder verificar de los eu se trabaja: “Vaya a usted a Oropesa (el lugar de entrenamiento del club).”

“Oropesa tiene la puerta abierta y puede ir a ver el trabajo semanal, a usted no lo he visto ni una vez en Oropesa, no ha visto un entrenamiento del equipo”, catapultó.

Javier Rabanal conviviendo con personas | X:CuscoFC_2009

Sin embargo, la respuesta no terminó allí y continúo arremetiendo: “¿Cuántas veces ha ido usted a Oropesa? Nunca. Usted no ha ido nunca, no ha visto ni un solo entrenamiento de mi equipo.”

DT acabó con la conferencia de prensa

“Habla usted desde la ignorancia, no me falte al respeto, vaya a Oropesa a ver el entrenamiento, no me esté levantando la voz... Ignorante de mie…”, termina por sentenciar mientras abandona la conferencia de prensa.