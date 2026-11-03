Luto en el futbol español: Tenerife confirma fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda; se suspenden partidos de Copa del Rey

Jesús de Miguel Alameda en el partido de Tenerife contra Andorra | AP

La mañana de este martes el club amaneció con la noticia de la triste muerte de su delantero

El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel Alameda de 30 años, murió después de sufrir un paro cardíaco a causa de un choque en el campo durante un partido de la Segunda División española, informó su club el martes. La Copa del Rey suspendió un par de juegos por este motivo.

De Miguel disputaba el balón cerca del mediocampo durante un encuentro el lunes cuando el portero del Andorra, Jesús Owono, lo golpeó en el pecho tras salir a toda velocidad durante el tiempo añadido. El arquero fue expulsado por el incidente.

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Sin embargo, todos los futbolistas en el campo tardaron en darse cuenta de la gravedad del asunto hasta que uno de los rivales pidió el ingreso de las asistencias. De Miguel, de 30 años, fue trasladado a un hospital y el partido, que iba empatado 2-2, fue suspendido tras el episodio.

Tenerife confirmó el fallecimiento esta mañana

Inicialmente el futbolista estaba estable, pero este lunes Tenerife dio a conocer que tenía complicaciones neurológica. Finalmente, este martes señaló en un comunicado que De Miguel murió a las 8:00 de la mañana del martes.

Portero de Andorra en el partido contra Tenerife | AP

De Miguel, nacido en Madrid, debutó como profesional en 2015 con el Leganés B y desde entonces jugó para varios clubes de divisiones inferiores en España. Se unió al Tenerife el año pasado.

“No hay palabras de consuelo”, decía el comunicado del club. "No hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo”.

El fuerte choque ocurrió cuando Owono salió de su área hasta mediocampo para disputar un balón largo que De Miguel intentaba alcanzar. El atacante se encogió inicialmente de rodillas, sujetándose el torso por unos segundos, antes de caer hacia atrás, con los brazos a los costados.

Jesús de Miguel Alameda es atendido en el campo tras el choque con el portero rival | AP

Owono se retiraba del campo después de que le mostraran la tarjeta roja, pero se dio la vuelta y se unió a los otros jugadores que corrieron para ver cómo estaba De Miguel.

RFEF canceló juegos de Copa del Rey

Andorra, que es propiedad del exjugador de Barcelona, Gerard Piqué, ofreció sus condolencias, junto con otros clubes, la Real Federación Española de Futbol y LaLiga.

Jugadores de Andorra y Tenerife en lamento | AP

“Queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz”, dijo el Andorra en un comunicado.

La federación aplazó dos partidos de la Copa del Rey y un partido de la Copa de la Reina que debían disputarse más tarde el martes. Anaitasuna contra Alavés y Pamplona ante Eibar son los juegos reprogramados de los varones, y Celta de Vigo frente a Espanyol en las mujeres.