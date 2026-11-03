El hijo mayor de Cristiano recibió su primera convocatoria con la selección portuguesa Sub-17, con la que disputará tres partidos de clasificación rumbo al Campeonato de Europa de 2027

Cristiano Ronaldo Jr comienza a escribir su propia historia con la selección de Portugal. El hijo mayor de CR7 fue incluido en la convocatoria de 23 futbolistas para disputar la primera ronda de clasificación rumbo al Campeonato de Europa Sub-17 de 2027.

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Conocido como 'Cristianinho', el joven de 16 años tendrá la oportunidad de debutar en esta categoría después de su recorrido por los representativos Sub-15 y Sub-16. Actualmente se desempeña como extremo en las fuerzas inferiores del Al Nassr de Arabia Saudita, el mismo equipo en el que juega su padre.

Cristiano Ronaldo Jr. buscará su primera experiencia con Portugal Sub-17

Cristiano Ronaldo Jr y un compañero de la Selección de Portugal | INSTAGRAM @crjnrr7

El combinado portugués disputará tres encuentros durante noviembre: enfrentará a Andorra el día 11, a Bulgaria el 14 y a Serbia el 17. Estos compromisos serán parte del camino para conseguir un lugar en el próximo Campeonato de Europa de la categoría.

La convocatoria representa un nuevo paso en la formación internacional de Cristianinho, quien ya ha conseguido resultados destacados con las selecciones menores. Con Portugal Sub-15 marcó un doblete en la final de un torneo que terminó conquistando su equipo.

Cristiano Ronaldo Jr. no lleva el dorsal 7 como su padre | X: @TeamCRonaldo

¿Qué números registra el hijo de Cristiano Ronaldo con Portugal?