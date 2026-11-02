Germán Berterame y el astro argentino volvieron a sacudir las redes con el Inter Miami en la MLS

Germán Berterame y Lionel Messi fueron los encargados de iniciar la remontada para el Inter Miami ante el New England Revolution. El mexicano fue el primero en anotar, seguido de ‘La Pulga’ para la remontada de Las Garzas para cerrar la victoria con un marcador de 1-2 en la MLS.

El exdelantero de Rayados arrancó el camino hacia la voltereta al minuto 68. Berterame entró al área en una jugada en conjunto con Messi. La Pulga conectó un cabezazo que encontró al mexicano para que el delantero conectara otro y así vencer al arqueo de New England.

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Lionel Messi llega a los 937 goles

Como es costumbre en Las Garzas, el capitán de Inter de Miami fue fundamental, pues tan solo 14 minutos después firmó el segundo gol de la noche. El exseleccionado de Argentina se encontró con el balón en la frontal del área y condujo hacia dentro para rematar de pierna izquierda.

Con el tanto de Messi, lo hecho por Daniel Gazdag al minuto 53’ terminó por ser irrelevante. Las Garzas sumaron su decimosexta victoria en la temporada y se mantienen como segundos de la tabla general a falta de una fecha en la fase regular.

Lionel Messi ante New England Revolution | AP

Inter Miami busca el segundo lugar en la Conferencia Este

Las Garzas se perfilan en amarrar el subliderato de la Conferencia Este de la MLS rumbo a los playoffs de la temporada 2026. El cuadro de Florida pelea ante New England Revolution, por lo que ganar en la siguiente fecha será clave para tener un mejor cruce en la postemporada.

Será el próximo sábado 7 de noviembre que el Inter Miami vuelva a la acción para cerrar la temporada ante Charlotte FC en la Jornada 34 a las 15:00 horas.