¿Por qué Lionel Messi no será suspendido en la MLS pese a acumular cinco tarjetas amarillas?

Lionel Messi tras caer con Inter de Miami en la MLS | AP

El delantero argentino podrá disputar el próximo partido de Inter Miami gracias a una regla de la MLS

Lionel Messi podrá disputar el próximo partido de Inter Miami ante New England Revolution, a pesar de haber recibido cinco tarjetas amarillas durante la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). El delantero argentino evitó la suspensión automática gracias a una disposición del reglamento que permite reducir las amonestaciones acumuladas por buena conducta.

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Aunque en distintas competiciones del futbol internacional recibir cinco tarjetas amarillas representa una suspensión de un partido, la MLS cuenta con un mecanismo diferente. Desde 2007, la liga estadounidense implementó una normativa que recompensa a los jugadores que mantienen una conducta disciplinaria adecuada durante varios encuentros consecutivos.

Lionel Messi se despidió de la selección argentina | AP

¿Qué regla de la MLS permitió a Lionel Messi evitar la suspensión?

En el caso de Messi, las cinco amonestaciones llegaron durante los enfrentamientos contra Colorado Rapids, Orlando City, Nashville SC, Atlanta United y FC Cincinnati. Sin embargo, el capitán argentino logró reducir su registro disciplinario al cumplir con los requisitos establecidos por la competición.

De acuerdo con el reglamento de la Major League Soccer, los futbolistas pueden reducir su acumulación de tarjetas amarillas si disputan cinco partidos consecutivos sin recibir amonestaciones, expulsiones o sanciones disciplinarias adicionales. Por cada periodo de cinco encuentros que cumplan con estas condiciones, se descuenta una tarjeta amarilla del registro oficial.

Lionel Messi en la MLS | AP

¿Cuándo juega Inter Miami contra New England Revolution?

Lionel Messi completó dos periodos diferentes de cinco partidos consecutivos sin recibir sanciones, por lo que consiguió eliminar dos amonestaciones de su cuenta. De esta manera, aunque recibió cinco tarjetas amarillas a lo largo de la campaña, su registro oficial quedó en tres, cifra que le permitió mantenerse disponible para el siguiente compromiso de Inter Miami.

El próximo compromiso de Inter Miami será frente a New England Revolution en el Gillette Stadium, correspondiente a la Jornada 33 de la temporada regular de la MLS. El encuentro está programado para el domingo 1 de noviembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.