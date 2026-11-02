'La Pulga' fue el autor del gol de la victoria ante New England como visitantes en el Gillette Stadium

Pese a haberse retirado recientemente de Selección Argentina, los fanáticos de Lionel Messi aún pueden verlo jugar en la MLS con Inter Miami, en donde este domingo 1 de noviembre ha sido el autor de un golazo, uno más a su amplio historial.

En la jugada, Lionel se llevó a tres jugadores de un solo movimiento, se apoyó con Telasco Segovia y, cuando definió, lo hizo con la calidad que lo caracteriza, entregándole tres puntos más a los suyos de cara a los Play-Offs de la liga de Estados Unidos. Germán Berterame fue el autor del primero de los dos goles que anotaron 'Las Garzas'.

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Una nueva locura de Leo

Inter Miami había comenzado perdiendo el partido con un gol de Dániel Gazdag al minuto 53; sin embargo, primero al 69' llegó el empate conducto de Germán Berterame, pero después, específicamente al 83', llegó Lionel Messi para desempatar todo y darle el resultado a favor a él y sus compañeros.

La jugada fue absolutamente espectacular, pues 'La Pulga' recibió de espaldas a la portería y, con la marca de uno de los defensores fue hacia atrás, y casi de manera inmediata fue para adelante dejando parado a otro rival y dejando que el tercero de ellos se fuera de largo en la misma jugada; inmediatamente después, se apoyó de Telasco Segovia, este le regresó la pelota y de primera intención definió el argentino para poner las cifras definitivas en la pizarra.

Presencia mexicana en el marcador

Tan solo 14 minutos antes de que llegara el gol de Messi, fue el tanto de Germán Berterame el que llegó al Gillette Stadium, esto por una jugada similar en ubicación a la que se dio para la anotación de Leo; sin embargo, esta ocasión con él participando para centrar el balón para Berterame y que este, de cabeza, lograra poner el empate.

Una celebración efusiva fue lo que sucedió apenas cayó el 1-1 en Nueva Inglaterra, pues Berterame sabía que estaban cerca de un buen resultado antes de que termine la temporada, pues son ellos los campeones defensores.

¿En qué lugar marcha Inter Miami en la Conferencia Este de la MLS?

Inter Miami se mantiene en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS con 59 puntos después de 33 partidos disputados, producto de 16 victorias, 11 empates y seis derrotas. El equipo de Lionel Messi se encuentra a 15 unidades del líder Nashville SC, que suma 74 puntos, por lo que ya no tiene posibilidades de alcanzar el primer lugar de la clasificación.

A falta de una jornada para concluir la temporada regular, Inter Miami tiene asegurada la segunda posición de la Conferencia Este, debido a que New England Revolution, su perseguidor más cercano, cuenta con 58 unidades y únicamente puede llegar a 61. Sin embargo, el conjunto de Florida todavía deberá enfrentar a Charlotte FC en su último compromiso, en busca de cerrar la fase regular con una victoria antes de disputar los Playoffs de la MLS.