El entrenador portugués respaldó las decisiones arbitrales tras el triunfo merengue por 0-3 en El Sardinero

El Real Madrid consiguió una contundente victoria de 0-3 frente al Racing de Santander en El Sardinero, resultado que dejó satisfecho a José Mourinho. Sin embargo, más allá del rendimiento de su equipo, el entrenador portugués también se pronunció sobre las acciones polémicas del encuentro y respaldó el trabajo del VAR, especialmente por una jugada en la que Aurélien Tchouaméni estuvo involucrado.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el estratega consideró que las protestas del conjunto local no tenían fundamento y aseguró que la acción señalada como posible penalti no debía sancionarse, debido a que el balón había rebotado previamente en el propio futbolista francés.

¿Qué dijo Mourinho sobre la polémica arbitral ante Racing?

Mourinho no tuvo reparos en hablar sobre las reclamaciones del Racing de Santander y explicó que, desde su perspectiva, el reglamento respaldaba la decisión final del cuerpo arbitral.

"Protestan absolutamente todo. Me gusta este estadio y me gusta esta afición porque vive el fútbol con pasión. No vienen al teatro ni a ver un simple espectáculo; vienen a jugar su papel y a crear un ambiente muy duro para el visitante", comentó.

Sobre la jugada de Tchouaméni, el técnico fue todavía más contundente al explicar por qué consideraba que no existía infracción. "Cuando el árbitro señaló el punto de penalti, me mantuve tranquilo; a 60 metros no podía juzgarlo bien, pero lo revisé en el iPad y dije: 'Si el VAR no está dormido, eso no es penalti'. El colegiado estuvo técnicamente muy correcto y gestionó bien las tarjetas en un partido duro", sentenció.

Mbappé pone a ganar al Real Madrid con un gol de penal ante el Racing | AP

Mourinho destaca el trabajo defensivo del Real Madrid

El entrenador también resaltó la evolución colectiva de su plantilla y el compromiso de sus futbolistas para colaborar en labores defensivas, incluso cuando el marcador ya favorecía ampliamente a los merengues.

El portugués puso como ejemplo el esfuerzo de jugadores ofensivos como Jude Bellingham y Yan Diomande, quienes también participaron en los repliegues para mantener el orden del equipo.

"Que futbolistas de ataque hagan ese esfuerzo defensivo transmite un mensaje inmejorable a todo el vestuario", explicó Mourinho, quien reconoció que todavía hay aspectos por mejorar, especialmente en la efectividad frente al arco rival.

Jude Bellingham celebra el 0 a 2 del Real Madrid ante el Racing | AP

Mourinho lanza dardo a LaLiga por el calendario

Otro de los temas que abordó el estratega fue la programación de los próximos compromisos del Real Madrid. El equipo tendrá que afrontar un duelo de Champions League en Atenas y posteriormente volver a la actividad liguera el sábado, una situación que condicionó sus decisiones durante el encuentro ante Racing.

Mourinho explicó que algunas de sus sustituciones respondieron precisamente a la necesidad de administrar los minutos de sus futbolistas, pues varios de los que participaron en El Sardinero no tendrán actividad a mitad de semana.

"El 'regalo' que nos ha dado LaLiga al hacernos jugar hoy y otra vez el sábado nos obliga a afrontar así el partido del miércoles. Va en perjuicio del fútbol español, que debería buscar que sus equipos en Europa ganen y sumen puntos", criticó.