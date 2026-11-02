El exdelantero de Jaguares regresó a las canchas después de más de seis años

El futbol colombiano vivió una noche especial con el regreso de Jackson Martínez, exdelantero de Jaguares de Chiapas, Porto y Atlético de Madrid, quien volvió a disputar un partido oficial después de más de seis años de ausencia. A sus 40 años, el atacante protagonizó una reaparición que difícilmente pudo imaginar, al marcar el gol que le dio la victoria 2-1 al Independiente Medellín sobre Alianza FC en la Liga BetPlay.

El histórico delantero colombiano ingresó de cambio durante la segunda mitad del encuentro disputado en el Estadio Atanasio Girardot y necesitó poco más de media hora para convertirse en el protagonista de la noche. Su anotación llegó al minuto 87, cuando el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea jugaba con un hombre menos y buscaba desesperadamente quedarse con los tres puntos.

Podría interesarte Futbol Jackson Martínez vuelve del retiro y regresa al futbol profesional seis años después

El espectacular regreso de Jackson

El esperado regreso de Jackson Martínez se produjo al minuto 55, cuando ingresó en sustitución de Yony González ante la ovación de los aficionados del Medellín. El atacante, conocido como 'Cha Cha Chá', recibió la cinta de capitán y volvió a pisar una cancha profesional por primera vez desde julio de 2020, cuando todavía militaba en el Portimonense de Portugal.

La noche parecía complicarse para el conjunto local, que comenzó perdiendo al minuto 37 tras un autogol de Yair Murillo. Sin embargo, Daniel Cataño consiguió igualar el marcador antes del descanso, mientras que en la segunda mitad Diego Moreno fue expulsado al minuto 70, dejando al Medellín con diez jugadores para disputar el tramo final del compromiso.

Cuando el empate parecía inevitable, Jackson Martínez apareció al minuto 87 para aprovechar un rebote dentro del área después de una jugada de John Montaño y enviar el balón al fondo de la portería. La anotación fue revisada por el VAR antes de ser validada y terminó por asegurar la victoria 2-1 del Medellín, que llegó a 26 puntos y se mantuvo en la séptima posición de la Liga BetPlay II-2026.

¿Por qué Jackson Martínez estuvo más de seis años sin jugar?

La última aparición oficial de Jackson Martínez había ocurrido en julio de 2020 con el Portimonense de Portugal, antes de anunciar su retiro en diciembre de ese mismo año. El delantero colombiano tomó aquella decisión debido a los problemas físicos derivados de una lesión crónica en el tobillo que arrastraba desde 2015, situación que le impidió mantenerse en competencia al máximo nivel.

A lo largo de su trayectoria, Martínez también dejó huella en el futbol mexicano con Jaguares de Chiapas, equipo en el que destacó por su capacidad goleadora antes de dar el salto al Porto de Portugal. Posteriormente defendió los colores del Atlético de Madrid, Guangzhou Evergrande y Portimonense, además de representar a la Selección de Colombia en competencias internacionales.

Jackson Martínez festeja el gol anotado luego de su retiro de seis años | IG: @dimoficialcom