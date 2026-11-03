Michel Owono denuncia ataques de aficionados por confusión de identidad tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

El lateral derecho ha lanzado un comunicado sobre el tema

El fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, ha consternado a todo el mundo después de la acción en que se derivó su muerte con el portero Jesús Owono involucrado. Sin embargo, esto se ha salido de control tanto que los aficionados han atacado a Michel Owono, lateral del CF Can Vidalet de España.

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¿Qué dijo Michel Owono?

El jugador nacido en Malabo, Guinea Ecuatorial, lanzó un mensaje de condolencias: “Quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras la dura entrada sufrida en el partido contra el FC Andorra.”

“Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos. Descansa en paz, Jesús”, menciona el jugador.

Michel Owono, jugador nacido en Malabo | X:@MiguelMartinho7

Al mismo tiempo denunció que está siendo víctima de una ola de ataques hacia su persona debido a una confusión con el portero, Jesús Owono, que estuvo involucrado en la jugada temeraria sobre Miguel de Jesús.

“Además, quiero dejar claro que NO SOY JESÚS OWONO y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad”, menciona su comunicado en Rees sociales.

El momento del choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda en el partido de Andorra contra Tenerife | AP

Asimismo, destacó los ataques con racismo incluido: “Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno.”

“No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto, la empatía y la humanidad deberían estar por encima de todo”, catapulta.

Jesús de Miguel Alameda es atendido en el campo tras el choque con el portero rival | AP

¿Quién es Michel Owono?