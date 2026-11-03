El fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, ha consternado a todo el mundo después de la acción en que se derivó su muerte con el portero Jesús Owono involucrado. Sin embargo, esto se ha salido de control tanto que los aficionados han atacado a Michel Owono, lateral del CF Can Vidalet de España.
Owono cierra sus redes sociales tras verse involucrado en jugada que derivó en el fallecimiento de Jesús de Miguel
¿Qué dijo Michel Owono?
El jugador nacido en Malabo, Guinea Ecuatorial, lanzó un mensaje de condolencias: “Quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras la dura entrada sufrida en el partido contra el FC Andorra.”
“Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos. Descansa en paz, Jesús”, menciona el jugador.
Al mismo tiempo denunció que está siendo víctima de una ola de ataques hacia su persona debido a una confusión con el portero, Jesús Owono, que estuvo involucrado en la jugada temeraria sobre Miguel de Jesús.
“Además, quiero dejar claro que NO SOY JESÚS OWONO y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad”, menciona su comunicado en Rees sociales.
Asimismo, destacó los ataques con racismo incluido: “Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno.”
“No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto, la empatía y la humanidad deberían estar por encima de todo”, catapulta.
¿Quién es Michel Owono?
Es un lateral derecho de 30 años que juega actualmente con el CF Can Vidalet, desde 2021, un equipo español que milita en la Tercera Federación. Cuenta con una trayectoria en equipos como Santfeliuenc FC, FE Grama y Coria FC.