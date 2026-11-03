Tenerife informa que su estado neurológico de Jesús de Miguel empeoró en las últimas horas

Momento del impacto del portero sobre Jesús de Miguel | X:GradaBpro

El delantero permanece hospitalizado después del impacto que sufrió ante el FC Andorra. El club confirmó que su situación médica presentó un deterioro neurológico y anunció que ofrecerá nuevas actualizaciones

El CD Tenerife informó inicialmente que Jesús de Miguel se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en condición estable dentro de la gravedad. Sin embargo, durante la madrugada de este martes, la entidad comunicó un empeoramiento neurológico.

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Jesús de Miguel sufrió un fuerte choque ante el Andorra

El incidente ocurrió en los últimos minutos del encuentro entre Tenerife y FC Andorra, cuando De Miguel disputó un balón dividido con el guardameta visitante, Jesús Owono. El impacto provocó que el delantero cayera al césped y necesitara atención médica de urgencia.

Los servicios médicos ingresaron al terreno de juego para atenderlo y posteriormente lo trasladaron en ambulancia al hospital. De acuerdo con reportes de prensa, el atacante sufrió una parada cardiorrespiratoria y tuvo que recibir maniobras de reanimación.

La gravedad de lo sucedido obligó a suspender el partido en el minuto 108, cuando el marcador se encontraba empatado 2-2. Owono fue expulsado por la acción y los futbolistas de ambos equipos permanecieron visiblemente afectados por lo ocurrido.

Jesús de Miguel fue sacado en camilla y llevado a un hospital cercano | Especial

Tenerife permanece pendiente de la evolución del delantero

A través de su comunicado oficial, el conjunto español señaló que sus servicios médicos se encuentran en el hospital y que informarán cuando existan novedades sobre el estado del jugador. La institución también ha recibido muestras de apoyo de distintos equipos y representantes del futbol.