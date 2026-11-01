El futbol suele acaparar los espacios con temas estrictamente tácticos o polémicas de fin de semana, en esta ocasión, el director técnico Javier Aguirre protagonizó un momento entrañable y de profunda identidad nacional en el futbol español. En plena conferencia de prensa previa a los compromisos del Valencia, al estratega mexicano le cuestionaron sobre una de las festividades más emblemáticas de su país: el Día de Muertos.
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Lejos de eludir la interrogante, el timonel tricolor se tomó el tiempo para explicar con sencillez los elementos principales que dan vida a esta celebración milenaria ante la mirada atenta de los medios europeos.
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Al detallar en qué consiste la festividad, el popular Vasco describió los altares tradicionales y la mística que envuelve a la fecha: “Es una tradición muy bonita, se pone un altar con velas, comida y bebida, la foto del difunto. La leyenda urbana, el cuento dice que la gente viene esa noche y pasa un momento ahí y te cuida, yo qué sé”, expresó el estratega.
Ante la insistencia de la prensa por buscar un paralelismo o un símil futbolístico que relacionara la festividad con el momento deportivo que vive el Valencia, Aguirre optó por la prudencia y frenó cualquier intento de polémica, catalogando el tema como algo sumamente personal y sagrado.
“Es difícil para mí hacer una metáfora con esto porque es un tema delicado, es un tema muy religioso y, así como el otro día no quería entrar en un debate político, hoy también me parece que no es lo apropiado. Le agradezco su pregunta pero prefiero quedarme con lo que tengo, la tradición de México y de acordarme de mis seres queridos que ya no están, mis padres, mis hermanos y honrarlos todos los días”, sentenció con emotividad.