El técnico mexicano del Valencia acaparó los reflectores en Europa al detallar con orgullo la icónica tradición de su país

El futbol suele acaparar los espacios con temas estrictamente tácticos o polémicas de fin de semana, en esta ocasión, el director técnico Javier Aguirre protagonizó un momento entrañable y de profunda identidad nacional en el futbol español. En plena conferencia de prensa previa a los compromisos del Valencia, al estratega mexicano le cuestionaron sobre una de las festividades más emblemáticas de su país: el Día de Muertos.

Lejos de eludir la interrogante, el timonel tricolor se tomó el tiempo para explicar con sencillez los elementos principales que dan vida a esta celebración milenaria ante la mirada atenta de los medios europeos.

Javier Aguirre en conferencia de prensa | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo celebra el 'Vasco' el Día de Muertos?

Al detallar en qué consiste la festividad, el popular Vasco describió los altares tradicionales y la mística que envuelve a la fecha: “Es una tradición muy bonita, se pone un altar con velas, comida y bebida, la foto del difunto. La leyenda urbana, el cuento dice que la gente viene esa noche y pasa un momento ahí y te cuida, yo qué sé”, expresó el estratega.

Ante la insistencia de la prensa por buscar un paralelismo o un símil futbolístico que relacionara la festividad con el momento deportivo que vive el Valencia, Aguirre optó por la prudencia y frenó cualquier intento de polémica, catalogando el tema como algo sumamente personal y sagrado.

Javier Aguirre dirige el partido de Valencia ante Athletic de Bilbao | valenciacf.com