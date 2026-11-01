¡Llegó la primera victoria del Vasco! Javier Aguirre gana con Valencia y se acerca a la salvación

Javier Aguirre gana con Valencia y se acerca a la salvación | x: Valencia

Con un gol de Umar Sadiq, el conjunto valencianista venció 0-1 al Elche y consiguió tres puntos fundamentales en su lucha por mantenerse en Primera División

Después de varias jornadas de sufrimiento, Javier Aguirre finalmente consiguió su primera victoria como entrenador del Valencia. El equipo dirigido por el técnico mexicano derrotó 0-1 al Elche en el Estadio Martínez Valero, en un duelo directo por la permanencia que correspondió a la jornada 11 de LaLiga.

El resultado representa un respiro para los valencianistas, que llegaron a nueve unidades y se mantienen en la penúltima posición de la clasificación. Sin embargo, el triunfo les permitió reducir a un punto la distancia con el Elche, que ocupa el puesto 17 con diez unidades y marca la referencia inmediata en la lucha por salir de la zona de descenso.

Umar Sadiq le dio al Vasco Aguirre su primer triunfo con Valencia

El encuentro comenzó con aproximaciones de ambos conjuntos, aunque fue el Elche el que estuvo más cerca de abrir el marcador durante la primera mitad. Al minuto 21, Lucas Cepeda recibió un pase de Víctor Chust y sacó un disparo que terminó estrellándose en el travesaño, dejando escapar una oportunidad importante para los locales.

El equipo de casa también tuvo que realizar un cambio obligado al 24', cuando Thomas Lemar abandonó el terreno de juego por lesión y fue sustituido por Facundo Buonanotte. Antes del descanso, Fer Niño volvió a generar peligro con un remate que pasó cerca del larguero, pero el marcador permaneció sin goles.

Para el complemento, Aguirre movió sus piezas y encontró la solución en el banquillo. Umar Sadiq ingresó al minuto 61 y rápidamente comenzó a inquietar la portería defendida por Matías Dituro, con dos intentos consecutivos que anticiparon lo que vendría.

La recompensa llegó al 69'. Arnaut Danjuma encabezó un contragolpe y encontró a Sadiq, quien recibió cerca del área y definió con la pierna izquierda para marcar el 0-1. El delantero nigeriano aprovechó su oportunidad y se convirtió en el héroe de una tarde que Valencia necesitaba convertir en un punto de inflexión.

Umar Sadiq le da el primer triunfo a Javier Aguirre en Valencia | x: Valencia

Valencia resiste y Aguirre comienza a soñar con la salvación

Con la desventaja, el Elche adelantó sus líneas y buscó el empate durante los últimos minutos. Fer Niño tuvo una oportunidad de cabeza al 77', mientras que Federico Redondo también intentó sorprender desde fuera del área al 90'.

La presión local se intensificó en el tiempo añadido, cuando incluso el guardameta Matías Dituro se incorporó al ataque para buscar el gol en una jugada a balón parado. Sin embargo, Stole Dimitrievski respondió para evitar la caída de su portería y conservar la ventaja valencianista.

Elche vs, Valencia | x: Valencia

El árbitro señaló el final al minuto 90+5 y confirmó el 0-1 para los visitantes. Así, Javier Aguirre celebró su primera victoria al frente del Valencia, un resultado que puede representar un impulso anímico para un equipo que necesita sumar puntos si quiere conservar la categoría.