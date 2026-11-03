Owono cierra sus redes sociales tras verse involucrado en jugada que derivó en el fallecimiento de Jesús de Miguel

Portero de Andorra en el partido contra Tenerife | AP

El portero del Andorra se encuentra muy afectado luego de lo ocurrido

Jesús Owono, portero del Andorra, que se vio involucrado en la temeraria jugada y que tuvo como consecuencia el fallecimiento de Jesús de Miguel ha optado por cerrar sus redes sociales.

Y es que, la afición ha mostrado su malestar desde el momento en que sucedió el impacto sobre el delantero del Tenerife, incluso desde las gradas del Heliodoro Rodríguez López desataron el grito de “asesino” hacia su persona.

¿Qué sucedió con Jesús de Miguel?

El lamentable suceso se originó durante el tiempo añadido, del juego entre el Tenerife y el Andorra. De Miguel se dirigía hacia el balón en las inmediaciones del mediocampo cuando Owono, portero del conjunto andorrano, abandonó su área para intentar anticiparse y despejar la pelota.

El guardameta impactó violentamente con la rodilla contra el pecho del delantero, quien cayó inmediatamente al césped sin poder reincorporarse. La contundencia del golpe provocó que los jugadores de ambos equipos solicitaran desesperadamente la entrada de los servicios médicos.

Jesús de Miguel Alameda es atendido en el campo tras el choque con el portero rival | AP

De Miguel permaneció inmóvil sobre el césped mientras recibía atención de los especialistas, quienes tuvieron que intervenir durante varios minutos para estabilizarlo.

Los compañeros del delantero observaron con enorme preocupación las maniobras de asistencia. Cabe mencionar que Owono también regresó a la zona del incidente después de la acción, que terminó con su expulsión mediante tarjeta roja directa.

La asistencia médica retira a Jesús de Miguel Alameda en el partido de Tenerife | AP

¿Cuáles fueron las secuelas del impacto?

Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria durante el trayecto en ambulancia, por lo que los servicios sanitarios tuvieron que realizar maniobras de reanimación para recuperar su pulso.

El delantero del Tenerife fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, lugar donde falleció este 3 de noviembre a los 30 años de edad.