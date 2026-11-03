¿Investigación policial por muerte de jugador de Tenerife? Esto es lo que se sabe

El momento del choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda en el partido de Andorra contra Tenerife | AP

El fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda ha causado gran consternación en el futbol internacional

El futbol español amaneció con la lamentable noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador de Tenerife. El futbolista sufrió una dura entrada el fin de semana en el partido contra Andorra, situación que ya está bajo investigación de la policía por posible delito de homicidio imprudente, un proceso que se realiza de oficio.

De acuerdo con la agencia EFE, la Policía Nacional abrió una investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel. Por su parte, Mundo Deportivo y El País confirmaron que comenzaron las diligencias de oficio, por tratarse de una muerte sin causas natural. No obstante, de momento parece difícil que se inicie un proceso penal.

¿Qué se sabe de la investigación por la muerte de Jesús de Miguel?

Tras difundirse al noticia de la muerte de Alameda a raíz del fuerte choque que sufrió contra Jesús Owana, en el juego de Tenerife ante Andorra, inmediatamente comenzaron a circular rumores sobre una posible investigación policial. De acuerdo con EFE, fuentes de la Comisaría provincial confirmaron que el hecho ya está bajo supervisión judicial.

Mientras que los medios españoles de Mundo Deportivo y El País señalaron que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias hizo la aclaración de que la apertura de una investigación judicial se realiza por oficio y de forma obligatoria cuando son muertes "que no tienen causa natural, sea por accidente o por otro motivo".

El momento del choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda en el partido de Andorra contra Tenerife | AP

En ese mismo contexto, el Mundo Deportivo afirmó que el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui "ve difícil" que se abra un proceso penal por la muerte de Jesús de Miguel. Lo anterior porque todo ocurrió en un lance de juego, pero habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

¿Qué dice la legislación y jurisprudencia de España sobre el caso?

En la sentencia 379/2025, con fecha del 30 de abril de 2025, el Tribunal Supremo establece que no se consideran las consecuencias para un jugador, si no la intención. En la misma se señala que un deportista asume el riesgo de su actividad, mas no consiente agresiones dolosas desconectadas del juego.

Jesús de Miguel Alameda es atendido en el campo tras el choque con el portero rival | AP

Es decir, si el balón está en disputa, aunque sea un lance temerario o con fuerza excesiva, suele quedarse en sanción deportiva. No obstante, si la agresión fuera a propósito o con el rival indefenso, entonces sí entra el Código Penal.

En el caso de Owana y Jesús de Miguel, en el acta arbitral quedó asentado como una disputa de balón, por lo que todo apunta a una sanción deportiva a pesar de lo lamentable de las consecuencias. Pero si se demuestra que la intención del portero era dañar a su rival, entonces se podría proceder penalmente.